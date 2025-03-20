晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》清除嚴以刪人、寬以自肥的惡質立委 請立院示範4%業務費如何維持運作

2025/03/20 05:30

◎ 林志翰

立法院身為最高民意機關，掌握國家預算審查大權，但這項權力是否淪為不對等的「霸權」。你知道立法院的預算由誰審查嗎？監察院為何大動作開記者會說明將等總統公布一一四年度總預算時，同步向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分呢？

《中央政府總預算編製辦法》第十三條規定，立法院的預算雖由行政院彙整納入中央政府總預算案，但行政院對其預算卻不得刪減或作任何修改。立法院本身審查自己的預算，通常會交由立法院程序委員會或特定委員會進行內部審查。立法院的預算完全由自己決定，既是球員又是裁判。

從一一四年度中央政府總預算案來看，立法院年度總預算高達三五．八二億元，其中業務費編列一一．七三億元，但同時期卻將監察院二．四億元業務費砍到僅剩一○九爾萬元。兩相對比，一個是坐擁近十二億業務費，另一個卻只能靠僅千萬元的預算維持運作，如此天差地別的預算刪減，這不是超級雙標嗎？更充滿惡意杯葛政府預算的濃烈企圖。

諷刺的是，立委居然還喊窮，說便當費不夠用、吃不起麥當勞，要求調漲便當費福利。一個為自己爭取預算、福利的機關，卻毫不留情刪減其他憲法機關的預算。預算審查的公平性何在？權力制衡的精神是否蕩然無存？

若是依監察院被刪減的比例，讓立法院的業務費同樣也保留四%，也就是約四六九二萬元，試問立法院是否願意以這樣的預算過活？立法院要不要帶頭示範一下，用四%業務費來正常運作？

很顯然，立法院的「預算霸權」嚴重違背民主政治的制衡精神。立法院濫權審查，過去不曾發生的經費災難，如今卻發生了，更凸顯國民黨與民眾黨立委的惡劣行徑，讓人質疑其背後動機。立法院自肥，業務費編列一一．七三億元，卻惡意癱瘓政府機關施政，諸多部門的業務費刪減至一元，如此缺乏監督制衡的預算審查制度，不僅影響其他機關的正常運作，更危及整個民主政治的健全發展。台灣人民唯有響應全國大罷免，清除立委惡霸，還國會一個理性監督制衡的立法機構。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書