自由廣場》清除嚴以刪人、寬以自肥的惡質立委 請立院示範4%業務費如何維持運作

◎ 林志翰

立法院身為最高民意機關，掌握國家預算審查大權，但這項權力是否淪為不對等的「霸權」。你知道立法院的預算由誰審查嗎？監察院為何大動作開記者會說明將等總統公布一一四年度總預算時，同步向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分呢？

《中央政府總預算編製辦法》第十三條規定，立法院的預算雖由行政院彙整納入中央政府總預算案，但行政院對其預算卻不得刪減或作任何修改。立法院本身審查自己的預算，通常會交由立法院程序委員會或特定委員會進行內部審查。立法院的預算完全由自己決定，既是球員又是裁判。

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從一一四年度中央政府總預算案來看，立法院年度總預算高達三五．八二億元，其中業務費編列一一．七三億元，但同時期卻將監察院二．四億元業務費砍到僅剩一○九爾萬元。兩相對比，一個是坐擁近十二億業務費，另一個卻只能靠僅千萬元的預算維持運作，如此天差地別的預算刪減，這不是超級雙標嗎？更充滿惡意杯葛政府預算的濃烈企圖。

諷刺的是，立委居然還喊窮，說便當費不夠用、吃不起麥當勞，要求調漲便當費福利。一個為自己爭取預算、福利的機關，卻毫不留情刪減其他憲法機關的預算。預算審查的公平性何在？權力制衡的精神是否蕩然無存？

若是依監察院被刪減的比例，讓立法院的業務費同樣也保留四%，也就是約四六九二萬元，試問立法院是否願意以這樣的預算過活？立法院要不要帶頭示範一下，用四%業務費來正常運作？

很顯然，立法院的「預算霸權」嚴重違背民主政治的制衡精神。立法院濫權審查，過去不曾發生的經費災難，如今卻發生了，更凸顯國民黨與民眾黨立委的惡劣行徑，讓人質疑其背後動機。立法院自肥，業務費編列一一．七三億元，卻惡意癱瘓政府機關施政，諸多部門的業務費刪減至一元，如此缺乏監督制衡的預算審查制度，不僅影響其他機關的正常運作，更危及整個民主政治的健全發展。台灣人民唯有響應全國大罷免，清除立委惡霸，還國會一個理性監督制衡的立法機構。

（作者是國中教師）

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