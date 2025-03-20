社論》境內外敵對勢力

國安高層會議後，賴清德總統定調中國為「境外敵對勢力」，並全面檢討修正「軍事審判法」（針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等）。老實說，這個「常識」，早就是大多數國人的「共識」。但，有人想的不一樣，他們腦袋瓜子裡，只有「國共共識」，沒有「台灣共識」。國民黨立院黨團，還在黨團大會決定提出公投案進行反制。

一九九九，李登輝在總統任內，以「特殊的國與國關係」重新定位兩岸關係。在此之前，李登輝也改變了兩蔣的定義，不再視中共為「叛亂團體」。不過，中共的定義始終如一，那就是「非統即獨」，亦即，只要不是中共定義的統一，皆屬台獨，包括各種版本的「中華民國」論述。二○一六之後，小英政府「維持現狀」八年，「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，沒有新的兩岸論述，但北京認定她是李氏「兩國論」的實踐者。近年，習近平加大了「武統」的論調與行動，國際無不視之為台海的麻煩製造者、挑釁者。二○二五，賴總統重新定義中共為「境外敵對勢力」，可以說有其內外形勢使然。一是，他面對中共及其台灣協力者的總攻擊，「敵對勢力」的匕首已經指向台灣的咽喉。二是，川普二．○戰略轉移至印太，專注於應對習近平數位極權統治下、兜攏邪惡軸心集團的中國，誠如川普政府高層一再強調的：「中國已構成美國史上最大挑戰，並且更勝於冷戰時期。」

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本月十三日，「境外敵對勢力」一詞出現之前，陸委會多項緊縮政策出台，其實已經產生預告效果了。值得注意的是，正當國共隔海唱和，同聲撻伐「境外敵對勢力」之說，美國在台協會（AIT）處長谷立言在十三日晚間透過聲明，引述魯比歐「不會放棄對台灣的承諾」，同時他也引述了二月川普、石破茂達成的共識。結論就是：「所以我們可以明確地說，美國不會放棄台灣、對台灣的承諾從未改變。」上週，G7外交部長聯合聲明，刪除以往「一個中國政策」的敘述，重複上述美日領導人的共識：「反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。」劍指中國，不言而喻。

去年二月以來，國會藍白合，北京下指導棋，國內政局為之丕變。五月，賴總統就職演說，宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。到了七月，監察院公布二○二四大選各候選人財務報表，引爆柯文哲包括京華城案等政治獻金案。今年二月以來，又有大罷免風潮席捲台灣。內外新風向，正適合賴總統反守為攻。而賴氏刀法似乎是，國防預算提高至三％，台積電增加赴美投資一千億美元，先穩住川普政府對台灣的支持，避免涉入其他國家面臨的糾纏。對美站穩馬步，再來對「境外敵對勢力」及其台灣協力者出拳，便形成近日的台灣政情。接下來，便是大罷免第二階段連署的民意檢驗。

此時此刻，中國的舉動，也值得注意。一是，二月二十六日的對台工作會議，三月十四日的「反分裂國家法」二十週年座談會，都沒有聽到習近平的「重要講話」，只見王毅在兩會發動炒作「中國台灣省」之「台灣必歸」大內宣。而經濟前景不明，李強再度在兩會期間取消記者會。二是，二月下旬，解放軍三艘軍艦航行至澳洲東岸且無預警實彈演習，演習後更環繞澳洲航行。澳、紐強烈反應，中國駐澳大使卻稱：未來準備看到更多中國戰艦在當地海域活動。三月初，中國外交部、中國駐美大使館先後撂話：「任何類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底。」美國國防部長赫格塞斯立即回應：美方已經做好充分準備，確保在任何情況下都能迅速應對。三是，烏俄和平進程，川普被解讀為「反向尼克森主義」：從「聯中制蘇」改為「聯俄制中」。習近平，除了國內矛盾叢生，對外既要對川普嚴陣以待，又得維持「中俄友誼無上限」，壓力有增無減。

兩會前夕，二月十七日，習近平召開民營企業座談會。金融時報報導，本月底中國將安排外企執行長與習近平舉行會議。凡此，映照的是，新冠疫情至烏俄戰爭，習近平的「英明領導」，致使中國經濟下行，已不堪對手「經濟拖垮」之計。陷入泥淖的普廷，川普適時伸出援手，正可幫他恢復到至少與習近平平起平坐，吸引力不小。影響所及，國內外，蠟燭兩頭燒，「強國夢」，環境大不如前了。簡單說，就是陷入被動。儘管如此，中國正在加速擴軍，大國競爭又回來了，地緣變局將顛覆後冷戰時代，這一類的預言甚囂塵上。未來，充滿不確定，小國如台灣，自非局外人。

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