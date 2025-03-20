晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》境內外敵對勢力

2025/03/20 05:30

國安高層會議後，賴清德總統定調中國為「境外敵對勢力」，並全面檢討修正「軍事審判法」（針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等）。老實說，這個「常識」，早就是大多數國人的「共識」。但，有人想的不一樣，他們腦袋瓜子裡，只有「國共共識」，沒有「台灣共識」。國民黨立院黨團，還在黨團大會決定提出公投案進行反制。

一九九九，李登輝在總統任內，以「特殊的國與國關係」重新定位兩岸關係。在此之前，李登輝也改變了兩蔣的定義，不再視中共為「叛亂團體」。不過，中共的定義始終如一，那就是「非統即獨」，亦即，只要不是中共定義的統一，皆屬台獨，包括各種版本的「中華民國」論述。二○一六之後，小英政府「維持現狀」八年，「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，沒有新的兩岸論述，但北京認定她是李氏「兩國論」的實踐者。近年，習近平加大了「武統」的論調與行動，國際無不視之為台海的麻煩製造者、挑釁者。二○二五，賴總統重新定義中共為「境外敵對勢力」，可以說有其內外形勢使然。一是，他面對中共及其台灣協力者的總攻擊，「敵對勢力」的匕首已經指向台灣的咽喉。二是，川普二．○戰略轉移至印太，專注於應對習近平數位極權統治下、兜攏邪惡軸心集團的中國，誠如川普政府高層一再強調的：「中國已構成美國史上最大挑戰，並且更勝於冷戰時期。」

本月十三日，「境外敵對勢力」一詞出現之前，陸委會多項緊縮政策出台，其實已經產生預告效果了。值得注意的是，正當國共隔海唱和，同聲撻伐「境外敵對勢力」之說，美國在台協會（AIT）處長谷立言在十三日晚間透過聲明，引述魯比歐「不會放棄對台灣的承諾」，同時他也引述了二月川普、石破茂達成的共識。結論就是：「所以我們可以明確地說，美國不會放棄台灣、對台灣的承諾從未改變。」上週，G7外交部長聯合聲明，刪除以往「一個中國政策」的敘述，重複上述美日領導人的共識：「反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。」劍指中國，不言而喻。

去年二月以來，國會藍白合，北京下指導棋，國內政局為之丕變。五月，賴總統就職演說，宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。到了七月，監察院公布二○二四大選各候選人財務報表，引爆柯文哲包括京華城案等政治獻金案。今年二月以來，又有大罷免風潮席捲台灣。內外新風向，正適合賴總統反守為攻。而賴氏刀法似乎是，國防預算提高至三％，台積電增加赴美投資一千億美元，先穩住川普政府對台灣的支持，避免涉入其他國家面臨的糾纏。對美站穩馬步，再來對「境外敵對勢力」及其台灣協力者出拳，便形成近日的台灣政情。接下來，便是大罷免第二階段連署的民意檢驗。

此時此刻，中國的舉動，也值得注意。一是，二月二十六日的對台工作會議，三月十四日的「反分裂國家法」二十週年座談會，都沒有聽到習近平的「重要講話」，只見王毅在兩會發動炒作「中國台灣省」之「台灣必歸」大內宣。而經濟前景不明，李強再度在兩會期間取消記者會。二是，二月下旬，解放軍三艘軍艦航行至澳洲東岸且無預警實彈演習，演習後更環繞澳洲航行。澳、紐強烈反應，中國駐澳大使卻稱：未來準備看到更多中國戰艦在當地海域活動。三月初，中國外交部、中國駐美大使館先後撂話：「任何類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底。」美國國防部長赫格塞斯立即回應：美方已經做好充分準備，確保在任何情況下都能迅速應對。三是，烏俄和平進程，川普被解讀為「反向尼克森主義」：從「聯中制蘇」改為「聯俄制中」。習近平，除了國內矛盾叢生，對外既要對川普嚴陣以待，又得維持「中俄友誼無上限」，壓力有增無減。

兩會前夕，二月十七日，習近平召開民營企業座談會。金融時報報導，本月底中國將安排外企執行長與習近平舉行會議。凡此，映照的是，新冠疫情至烏俄戰爭，習近平的「英明領導」，致使中國經濟下行，已不堪對手「經濟拖垮」之計。陷入泥淖的普廷，川普適時伸出援手，正可幫他恢復到至少與習近平平起平坐，吸引力不小。影響所及，國內外，蠟燭兩頭燒，「強國夢」，環境大不如前了。簡單說，就是陷入被動。儘管如此，中國正在加速擴軍，大國競爭又回來了，地緣變局將顛覆後冷戰時代，這一類的預言甚囂塵上。未來，充滿不確定，小國如台灣，自非局外人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書