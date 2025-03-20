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新聞線上》國民黨假公投真催票

2025/03/20 05:30

（資料照）（資料照）

記者陳杉榮

繼大量生產「死人連署」罷免提議書，迄今藍營罷綠委還抱蛋之後，國民黨推出「反廢死」和「反戒嚴」兩項公投，說要以罷制罷，如此荒天下之大唐，滅天下之大宋的假公投提案，到底是要真的以罷制罷，還是製造社會混亂？會不會到頭來變成幫綠營催票，總動員出來罷了藍委？滅了國民黨？

「反廢死」和「反戒嚴」在台灣，沒有十成的人反對，也有九成的人不支持，更何況，即使民進黨內主張廢死的聲浪不小，但政府並未作出廢死的決策，縱然有大法官積極主張廢死，憲法法庭也不敢作出廢死的判決，而且最近法務部才執行死刑，未來更可以執行死刑，朱立倫和傅崐萁到底在天真什麼，還真的以為「反廢死」是國民黨的戰場！

全民反對戒嚴更是無庸置疑。國民黨以賴清德總統為肅清內奸，健全軍中保防，恢復軍事審判為由，提出「反戒嚴」公投。姑且不論國民黨是過去台灣長期戒嚴的慣犯，台灣目前並未戒嚴，而且戒嚴是總統的憲政手段，必須送請立法院追認或通過，立法院必要時，得移請總統解嚴。這是憲法明定的國會職權，結果國民黨拿烏克蘭戰事當幌子，想操弄戒嚴話題來牽制賴清德，這種腦袋，真不知是怎麼生出來的！

如果不是國民黨傅崐萁率領「傅隨組織」民眾黨，一而再、再而三在立法院毀憲亂政，選民不會怒火中燒到遍地烽火罷免國民黨立委，這波罷免怒潮並非支持民進黨，也不是支持賴清德，公民團體和連署民眾是強烈表達，徹底唾棄傅崐萁，徹底唾棄國民黨！行政院提出五次覆議，給國民黨五次補救的機會，國民黨橫柴入灶，一錯再錯，越陷越深，不得自拔。

朱立倫提出反廢死和反戒嚴公投，錯估形勢，侮辱選民，也把他僅存不多的政治資產揮霍殆盡。國民黨透過公投，意圖提高罷免綠委的機率，這不僅是在滅頂前抓稻草，更像是在火場潑汽油，自掘墳墓，惹火更多台灣人。兩項假公投，最後會走到罷藍真催票，未來的罷免投票，一定會給朱立倫一個洗臉的答案。

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