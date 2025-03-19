自由廣場》﹙鏗鏘集﹚反共親共 逆反現象

◎ 李敏勇

一九四九年到一九八七年，中國國民黨挾中華民國流亡來台，以反共為名實施三十八年的戒嚴統治。二○○○年，中國國民黨因連、宋競逐，失去總統職位，逐漸走向親共之路。

反共變質為親共，形同背反現象。但為何中國國民黨從反共走向親共？二○○四年，連戰搭配宋楚瑜，連戰連敗是原因，中國國民黨自認無法再選上台灣的中華民國總統。但台灣人在二○○八年，又被自稱新台灣人的馬英九給騙了。而且二○一二年，又再度被騙。但馬也把國民黨在台灣的總統路走絕。蔡英文連任總統後，國國民黨以為該輪到了，好不容易推出所謂台灣人侯友宜，也想拉柯文哲助陣，卻未如願。這下子，親共論就鬼附身了。

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反共、親共本是逆反現象，何以反共能變質為親共？原因至少有：

一、從前，反共只是說說而已，一切都只為壟斷統治權力。

二、中國國民黨和中國共產黨都是中國黨，背反台灣走向中國，權力邏輯。

三、反共，是蔣介石、蔣經國的事。反正兩蔣已逝，黨徒何干？

四、眼看中華人民共和國已是中國正統，此時不戴罪立功，更待何時？

五、國共，一丘之貉，血脈相同。

六、對專制威權的迷戀。

七、中國歷史的殘餘王朝不都是這樣？

當年反共愛國喊得最大聲的黨棍政客，如今跑中國跑得最快，馬英九最是典型。中華民國在中國卅八年，中華民國在台灣七十六年，在台是在中的兩倍，但國民黨的政治意識仍是中國。既已失正統，只能靠向正統。

這既是中國文化裡法統論道統論的邏輯，也是投機的盤算，一干昔日反共愛國之士變節的變節，朝共的朝共，去了了。

蔣介石掌權時期，重用偽愛國者，反觀環繞《自由中國》雜誌的雷震、殷海光、傅正⋯真正的愛國者，被關被貶。彭明敏當年說真話，一樣被廹害。歷史常這樣，君子受害，小人當道。中國人喜歡天橋說歷史，這就是中國史。

中國國民黨不能隨著中華民國在台灣重生，無法從殘餘、虛構、他者的中國性，轉成新興民主化正常國家、正常政黨，無法讓一九四九年來台已認同這塊土地的新台灣人成為新國家的共同主人，這有其文化病理。當年表面忠黨愛國，實則趨炎附勢的黨棍、政客，罪惡多端！卑鄙至極！

（作者是詩人）

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