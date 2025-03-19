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自由廣場》中共「新質戰鬥力」背後的危機

2025/03/19 05:30

◎ 于子揆

中國二○二五年「兩會」落幕，關於解放軍的軍事走向，北京強調兩個「加快」︰加快國防發展的「新質戰鬥力」、加快推進網絡資訊體系建設。乍看似是中共軍事現代化的必然步驟，細究卻發現這不只是習近平對解放軍「升級改造」的戰略，更曝露出中共軍力虛實參半的矛盾，以及對台威脅的極限。

「新質戰鬥力」名詞並非橫空出世，而是中共軍改多年的延續。從一九九○年代的「信息化作戰」，到二○○三年後學習美軍的「網絡中心戰」，再到如今的「智能化戰爭」，概念一脈相承。所謂「新質」就是強調無人機、人工智慧、自主化指揮、天基情報系統的運用，讓解放軍具備更高的聯合作戰能力。

為落實這套新概念，解放軍自二○二三年以來的軍事改革，包括去年撤銷「戰略支援部隊」，改組為「航天」、「信息」、「網絡」三大指揮部，目標是要讓中共擺脫傳統陸軍主導的思維，讓未來戰爭更偏向電子戰、資訊戰與無人化作戰模式。但問題來了，它是否真能提升解放軍的作戰效率？

軍改後的隱憂：理論先行，實力跟不上

解放軍軍改以來，組織架構調整速度遠超過技術與人員的適應能力。二○二三年以來，火箭軍多名高層被查，甚至臨時換上毫無導彈部隊經驗的將領，顯示內部高層的清洗仍未結束，而軍中腐敗依舊，軍費雖增長7.2%，但有多少真正用於戰力提升？

再者，解放軍長期依賴「靠山吃山」的軍工體系。在無人機、導彈技術上雖有進展，但在現代戰爭最關鍵的戰場指揮系統、精確後勤、跨軍種協同作戰等領域，仍遠遠落後美軍。二○二二年的俄烏戰爭就曝露出俄軍在C4ISR（指揮、控制、通信、電腦、情報、監視、偵察）方面的致命短板，而解放軍內部同樣存在這些問題。

台海軍事壓力增加，但實戰能力存疑

共軍近年頻繁進行台海周邊軍演，二○二二年的「圍台軍演」，二○二三年的「聯合利劍」，都強調解放軍具備「封鎖台灣」的能力。但解放軍迄今未能在台灣東部海域展開真正的「奪島演習」，說明其兩棲登陸作戰能力仍不足。

中共雖強調發展「新質戰鬥力」，但前述技術的落實需要時間。例如美軍在「多領域作戰」方面已演練十多年，而解放軍才剛開始跨軍種協同操演。台灣若能加強自身的C4ISR系統，強化聯合戰術，便可有效反制中共的軍事壓力。

結論：新質戰鬥力的虛與實

中共的「新質戰鬥力」戰略，表面上為提升軍事現代化，實際卻曝露出內部許多結構性問題。軍事科技發展，非一蹴可幾，尤其戰爭體系的建設更須長期驗證與實戰經驗。從解放軍的表現來看，它在技術進步的同時，也面臨人才適應、貪腐問題、軍事組織適應能力的種種問題。

台灣不輕忽，但也不必過度恐慌，真正決定台灣未來安全的，仍是自身防衛戰略與國際合作。美軍的「印太戰略」、日韓的軍事動向與俄烏戰爭的戰略反思，都對台灣的軍事部署帶來啟發。真正的戰爭，不只是裝備與技術的競爭，更是體制、意志與戰略的較量。這場台海軍事競賽，才剛剛開始。

（作者研究軍事政治學)

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