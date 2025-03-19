自由廣場》﹙林保華專欄﹚國共兩黨氣息相通 國民黨嗆台積電 中共猛批李嘉誠

中共黨媒與港澳辦正在圍剿香港首富李嘉誠，只因他將巴拿馬運河等港口管理權賣給美資財團，李嘉誠被批「背叛和出賣全體中國人」、「與美共舞」。這又是文革「革命大批判」的老招。在台灣，也有國民黨批判台積電赴美投資。

美國總統川普揚言要收回巴拿馬運河港口的管理權後，彭博社在今年一月下旬引述李嘉誠旗下長江和記在巴拿馬經營港口業務的Hutchison Ports PPC的聲明，指該公司仍致力於在巴拿馬營運，正全力配合審計，並保持應有的透明度。到了三月初，長和宣布，將向美國貝萊德財團出售持有和記港口集團八成的兩間公司全部股權，這次出售港口業務，不包括在香港及華南經營港口業務的和記港口信託或其他內地港口。如此取回股東貸款後，長和可回籠逾一百九十億美元。接著，英國《金融時報》指出，這次背後談判更是直達各集團的「天庭」，由長和系創辦人李嘉誠及其子、長和主席李澤鉅親自出馬，與貝萊德主席Larry Fink及貝萊德旗下全球基礎建設合夥公司行政總裁Adebayo Ogunlesi談判。

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由高層直接處理當然是因交易金額龐大，且年近九十七的李嘉誠的政治敏感度強，他知道這不是一般交易，川普不會只以一條巴拿馬運河為滿足，所以除了中國港口以外的四十三座全部售出。他得以置身於中美爭霸戰之外，卻無可避免得罪中共。

李嘉誠自認是愛國商人，我也認同，否則怎會將自己的企業取名「長江」？至於「和記」則是後來併購的。他總比「阿里巴巴」愛國吧？他也有明確是非觀，但不輕易表達，例如對六四，對反送中運動。這點中共對他心懷恨意，但難以入罪，因為他沒有說出口，只是從態度上感覺。至於中共這回對他批判，倒是暴露出中共的侵略擴張野心。

李嘉誠企業一九九八年開始管理巴拿馬運河，是純商業行為，廿五年後再度延續，但這時香港局勢已天翻地覆，川普完全看在眼裡。中共要滲透巴拿馬運河，李嘉誠完全無力阻擋，就像馬雲沒無力拒絕習近平對阿里巴巴的打壓。此因中國是「黨領導一切」。所以李嘉誠順勢整體售出。但保留中國部分沒賣，這就是他的愛國表現。

中共指責李嘉誠背叛和出賣全體中國人，莫非巴拿馬運河的港口管理權必須永遠歸中國所有？中國在全球管理好多港口，都變成中國的殖民地，永遠歸中國所有？那怎麼又要收回香港？這套邏輯就是：你的是我的，我的還是我的。李嘉誠若沒賣掉運河管理權，由美國派軍隊收回時，中共須派海軍與美國血戰一場，否則中共就是背叛與出賣全體中國人。

中共中央對外聯絡部副部長馬輝率領代表團訪問巴拿馬，與政黨、智庫接觸。為何不是由王毅外長？相信政府代表團的訪問已遭巴拿馬拒絕，夠丟臉了。但黨代表團也可以煽動對方顛覆政府。

（作者為資深時事評論員）

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