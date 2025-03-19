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自由廣場》面對共軍百般挑釁無理侵犯 熱血反共的後備大軍 矢志殺敵保國

2025/03/19 05:30

◎ 陳啟濃

賴清德總統提出的反共護台十七項對策，不僅更加堅定國人防衛台灣的決心，也激勵全國退伍軍人捍衛國家的勇氣。

許多退伍軍人在網路留下當兵時的職銜，他們無懼被肉搜騷擾，紛紛自揭身分，退伍令、全副武裝、肩背步槍、自述軍種兵科專長，海軍陸戰隊、特戰勇士、海龍蛙兵、陸海空軍、憲兵政戰醫護，化學通信野戰，紛紛貼出當年服役照片，重申保衛台灣的堅定意志，貼文下方迅即引來許多學長學弟留言︰「我台灣人，我反共」、「學長好！XXXX梯下士報到」，一個接一個，大家相互勉勵，共赴國難。

我們這才發現，身邊早就存在這麼多堅定守護台灣的好朋友，包括女兵也不落人後，紛紛上網決志反共，到後來，連沒有當過兵的一般婦女同胞都留言「我不會操作武器，但我反共」、「願奉獻一己之力」，熾烈的反共熱血，沛然莫之能禦。

他們都是我們身邊的兄弟叔伯與姊妹，都曾在人生最珍貴的年輕歲月，為保衛國家在軍隊服役，台灣曾經有六十萬大軍，現在雖然只剩十六萬軍隊，但只要國家有需要，為了守護家人的身家財產，捍衛自由民主的幸福生活，隨時都可以組成百萬大軍，分派到軍中不同軍種各種戰鬥任務上所需要的單位。

然而我們也常常不解，當年那些帶領我們受到我們服侍的軍官，後來加官晉爵，不少人升到將軍，他們肩上的星星，是多少國軍弟兄付出青春與血汗，幫他們打造出來的。因為身分職責不同，當年大家克盡本份，沒有人會感到委屈抱怨。

然而卻有很多當年口口聲聲要我們「反共」報效國家的職業軍人，現在投共竟然跑第一，還恐嚇我們這些台灣子弟兵，我們的國軍「不堪一擊」，軍隊都是「草莓兵」而且還有「首戰即終戰」的自我洩氣，這還是當過總統馬英九的說法。

每一個時代的青年各有不同承擔重要任務所須具備的能力，當年部隊靠的是體力，現代靠的是科技。以前的體能戰技很重要，因戰爭要面臨遭遇戰，我們這些大叔退伍軍人，受過很紮實的體能訓練。然而現在戰爭靠資訊與武器，科技能力很重要，年輕人運用科技的能力卻比我們好許多。

面對保家衛國的使命，熱血的退伍老兵願挺身而出，與年輕人合力組成「百萬雄師」，憑此無比決心與強大氣勢，阻卻中共武力犯台的念想。

（作者是政戰預官退伍）

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