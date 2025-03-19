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社論》得到自由卻不珍惜自由

2025/03/19 05:30

中配在台宣傳「武統」，國人普遍觀感惡劣。這就表示，多數人很清醒，武力脅迫、對台動武是一條紅線。圖為中配劉振亞拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）中配在台宣傳「武統」，國人普遍觀感惡劣。這就表示，多數人很清醒，武力脅迫、對台動武是一條紅線。圖為中配劉振亞拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）

有中配鼓吹「武統台灣」，另有中配加入公司工會，指控企業執行長支持台獨媒體，涉嫌違反「分裂國家罪」。更有中配，被政黨列入不分區名單，竟胡扯：「今日賴政府，昨日希特勒；今天的陸配，往昔猶太人。」中配是台灣的媳婦、女婿，但「姓黨中配」目無中華民國，只想享用白蟻蛀蝕台灣的自由。抹黑、污名化「中配」的，不就是這種人嗎？就是他們，得到自由卻不珍惜自由，甚至葬送自己未來的自由，枉費有機會來到自由世界，且令中配背負特定刻板印象！

在台灣宣傳「武統」，「姓黨中配」振振有詞：中華民國憲法保障公民的言論自由權益。國民黨立委聲援：宣傳「武統」，在言論自由保護範圍內。殊不知，鼓吹戰爭乃國際公罪，無法用言論自由當遮羞布。但多年來，多少罪惡假言論自由之名而行！那些中國來台官員幹部，反獨促統掛在嘴上，面對質疑便挺腰反問：台灣不是自稱尊重言論自由嗎？來者是客為什麼被剝奪言論自由！原來，台灣的民主不如中國的民主，因為我們在中國都有反獨促統（當然包括「武統」）的言論自由！

中國式的言論自由，是怎麼一回事？日前正有一例：中國官媒又逼台灣藝人表態，呼籲「帶中國台灣省話題發博」，中國網友也在獵巫未轉發者。這就是胡適形容的：「中共統治下，絕沒有自由，絕沒有言論的自由，也絕沒有不說話的自由。」一黨專政下，所謂的自由，都是以「黨意為圓心」。台灣議題，只有反獨促統是圓心，口徑必須嚴格遵從黨中央，不容創意發揮，不容恣意行動。更重要的是，絕對不容「不反獨促統」的自由。只准吃甜食，不准吃鹹食，你還能沾沾自喜：我擁有吃甜食的自由嗎？只准「反獨促統」，不准「不反獨促統」，這叫做一言堂。最諷刺的是，一言堂連堂主都沒有言論自由！因為堂主也只能照本宣科，一旦出現出格言行，大難臨頭。一九八九，六四事件，貴為總書記，趙紫陽違反「動亂」的調子，從此便不見天日至死。二○二二，抗議清零封控，拿著A4白紙，一個字都沒寫，參與者至今遭追捕。那些中配、立委，恐怕不認為A4白紙擁有言論自由吧！

中國來人，要求言論自由，必須有個體認：你們的廣大同胞在中國沒有言論自由，你們應該在有言論自由之處代為發聲。同時，中國對等對待台灣訪客，也應給予同樣的言論自由，可以像在台灣那樣百無禁忌。可惜情況不是這樣，人在台灣使用言論自由，到了中國不但沒有言論自由，往往還會由於在台灣的言行，到了中國便被消失、被認罪、被監禁。富察（李延賀），已經取得中華民國身分證的中配，二○二三返中辦理註銷戶籍，卻因在台灣出版違反中共政治正確書籍，遂遭秘密逮捕，此後消息不明。直到最近，北京才透露「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。但願，宣傳「武統台灣」遭限期離境的中配，回到祖國破口大罵台灣沒有言論自由時，也為富察這位中配，以及所有的中國同胞，爭取在「祖國」的言論自由。

話說回來，大家也不要一味怪「姓黨中配」。台灣雖屬民主國家，也並非每個人都珍惜、善用言論自由。有些人，尤其藍白黨政人物，明明生活在自由世界，頭上卻戴著北京生產的頭箍，不加思索便跟著北京的緊箍咒起舞。北京念「同屬一個中國」、「兩岸一家親」、「祖國必然統一」，他們也摹仿北京腔喃喃自語。那些人，「心懷祖國」也就罷了，但他們卻跟著一黨專政「姓黨」，不敢想像「未來的民主中國」，令中國成為文明世界尊重的現代國家。緣此，這種人，從來沒有使用他們在台灣的自由，關切中國的一黨專政異議者、受害者，也不敢協助海外的中國民主運動，遑論特別是新疆、西藏、香港在內的「神州大地」，中共利益集團宰制著十幾億人的身家性命。自由，對他們似乎是多餘的。

中配在台宣傳「武統」，國人普遍觀感惡劣。這就表示，多數人很清醒，武力脅迫、對台動武是一條紅線。另外一條紅線，國內政客口沫橫飛，「中國官員素質比台灣好」，「兩岸關係必須相信習近平」，「台灣與中國發生戰爭永遠都無法獲勝」，「現在的台灣沒有自由民主拿什麼跟中國比」云云；中配鼓吹武統，胡璉後人竟要在金門建解放軍將士紀念碑；凡此舔共，不是跟「姓黨中配」一般見識嗎？不如「姓黨中配」的是，他們整天幻想「被和統」，而「姓黨中配」電醒台灣人：「武統」是中共唯一的路。

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