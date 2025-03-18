晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普這回可惜了

2025/03/18 05:30

◎ 陳鴻達

川普第一屆任期對中國發起關稅大戰，之後拜登「蕭規曹隨」，在縮小美國貿易赤字上成效雖不卓著，但抑制中國國力卻影響深遠。川普這次重返白宮，希望改善關稅戰所衍生的副作用，惟手法不夠細膩，恐壞了大局。

上次關稅大戰，許多廠商紛紛將產線移出中國，以躲避高額關稅，墨西哥成為中國貨品洗產地的主力，航空公司甚至開闢深圳直飛墨西哥的航班，以服務絡繹不絕的兩地乘客。墨西哥取代中國，成為美國的最大進口國。同時中國也對美國實施報復性關稅，美國出口到中國的成本大增，於是不少美國廠商遷到墨西哥，以避中國高關稅。於是，美國的關稅收入減少，企業外移墨西哥。

為了解決這些意料之外的副作用，川普的經貿策士米蘭（Stephen Miran 剛通過參議院同意的白宮經濟顧問），在二○二四年十一月發表一篇「重建全球經貿體系手冊（AUser’s Guide to Restructuring the Global Trading System）」報告，指出與美國在同一國防保護傘下的所有國家，都應採取與美國一致的對中經貿政策，發揮集體力量一起迫使中國做出經濟體制改革。

可惜的是川普對其策士全盤規劃的藥方，似乎只選擇性地服用。例如川普上台對墨、加開出第一槍時，並未說明其用意是迫使這兩國對中課高關稅，避免成為中國洗產地，造成美國貿易政策的漏洞。這段時間有零星消息傳出加墨擬對中國課高關稅，但最終不了了之。更遺憾的是，美國與他國的嫌隙日益提高，讓中國有喘息空間。

其實若要降低美國貿易赤字，不易藉由調高關稅來完成，且有許多副作用。有效減少貿易赤字的做法，如一九八五年的廣場協定，讓美元對日幣與德國馬克等大幅貶值，進而增強美國貨出口的競爭力。

但之後因許多國家喜歡用美元作為其外匯儲備，對美元的需求導致美元幣值被不合理推高，從而阻礙了美國的出口。所以米蘭給川普的處方就是，減損外國持有美元資產的價值，進而降低持有美元的誘因，以避免美元幣值被高估。此政策一旦實施，恐怕才是雲霄飛車的開始。

（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書