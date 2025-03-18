自由廣場》川普這回可惜了

◎ 陳鴻達

川普第一屆任期對中國發起關稅大戰，之後拜登「蕭規曹隨」，在縮小美國貿易赤字上成效雖不卓著，但抑制中國國力卻影響深遠。川普這次重返白宮，希望改善關稅戰所衍生的副作用，惟手法不夠細膩，恐壞了大局。

上次關稅大戰，許多廠商紛紛將產線移出中國，以躲避高額關稅，墨西哥成為中國貨品洗產地的主力，航空公司甚至開闢深圳直飛墨西哥的航班，以服務絡繹不絕的兩地乘客。墨西哥取代中國，成為美國的最大進口國。同時中國也對美國實施報復性關稅，美國出口到中國的成本大增，於是不少美國廠商遷到墨西哥，以避中國高關稅。於是，美國的關稅收入減少，企業外移墨西哥。

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為了解決這些意料之外的副作用，川普的經貿策士米蘭（Stephen Miran 剛通過參議院同意的白宮經濟顧問），在二○二四年十一月發表一篇「重建全球經貿體系手冊（AUser’s Guide to Restructuring the Global Trading System）」報告，指出與美國在同一國防保護傘下的所有國家，都應採取與美國一致的對中經貿政策，發揮集體力量一起迫使中國做出經濟體制改革。

可惜的是川普對其策士全盤規劃的藥方，似乎只選擇性地服用。例如川普上台對墨、加開出第一槍時，並未說明其用意是迫使這兩國對中課高關稅，避免成為中國洗產地，造成美國貿易政策的漏洞。這段時間有零星消息傳出加墨擬對中國課高關稅，但最終不了了之。更遺憾的是，美國與他國的嫌隙日益提高，讓中國有喘息空間。

其實若要降低美國貿易赤字，不易藉由調高關稅來完成，且有許多副作用。有效減少貿易赤字的做法，如一九八五年的廣場協定，讓美元對日幣與德國馬克等大幅貶值，進而增強美國貨出口的競爭力。

但之後因許多國家喜歡用美元作為其外匯儲備，對美元的需求導致美元幣值被不合理推高，從而阻礙了美國的出口。所以米蘭給川普的處方就是，減損外國持有美元資產的價值，進而降低持有美元的誘因，以避免美元幣值被高估。此政策一旦實施，恐怕才是雲霄飛車的開始。

（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

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