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自由廣場》揮向內外敵對勢力的組合拳 賴清德總統展現領袖信心與勇氣

2025/03/18 05:30

◎ 林逸民

自川普的上屆總統任期開始，全球各國越來越明瞭中國的威脅，台灣國際處境大幅度改善，但國內不少退休軍公教甚至與中共眉來眼去，面對中國無孔不入的統戰，卻顯得謹小慎微，僅止於輿論譴責，不敢嚴詞正色維護國家安全。

如今賴清德總統跨出關鍵一步，十三日召開國安會議，針對中國統戰威脅提出十七項因應策略，為國家安全打下最基本的基石，不再自欺欺人，明白定義中國就是「境外敵對勢力」，以此為基礎，所有與境外敵對勢力勾結者，不論是中國籍人士，還是與之唱和的人，尤其是領國家薪資與退休俸，對國家應絕對忠誠，卻甘為統戰馬前卒的部分軍公教人員，都應積極懲治，以維護國家安全。

賴清德總統「硬起來」固然讓大多數本土主張的台灣民眾大為振奮，卻有少數頑固的親中人士如喪考妣，藉中國軍事威脅來恫嚇台灣人民，倒果為因誣指賴總統「刺激中國」。賴總統行事風格，一向穩重謹慎，不會隨意置台灣於險地，如此重大宣示，當然是有盟友支持暨國際形勢上的有利局面支撐。

在以往一段時期，對付中國並非美國的戰略優先，在那時，每當台灣想要伸張主權，與中國劃清界線，美國政府常施壓阻止，甚至將台灣視為「麻煩製造者」。

如今情況完全不同，正值賴清德總統振聾發聵的發言之際，美國眾議員共和黨議員草擬《美國支持台灣法案》要求美國官方聯絡文件取消「中華台北」的不倫不類詞彙，全面改用「台灣」。

緊接著十四日，G7於加拿大會議，儘管地主國加拿大為了關稅戰而和川普交鋒、互噴口水，卻絲毫不影響共同對抗中國威脅的國際戰略共識，G7不但譴責中國脅迫台灣，更重要的是，廢棄過去老是掛在嘴巴的所謂「一個中國」政策，也不再談「與中國建立建設性穩定關係」。

G7共識當然代表美國國務院及另六國外交部的立場。加上美國國內共和黨議員也在同時提案以「台灣」取代「中華台北」。可以說，賴清德總統的發言，並非台灣獨力發起的動作，而是早與盟國有所共識，這是從美國國會、到G7，以至於台灣總統府，所一連串共同發出的相同訊號，明示並暗示國際民主自由價值國家正著手合力迎戰中國的威脅。

與民主自由盟友聯手作戰，當然會更加安全，倘若在這關鍵時刻，還癡心妄想親中，站在中國共產黨那一邊，就會害自身成為民主自由聯盟重點打擊的對象。

美國總統羅斯福在他著名的「爐邊談話」重複他就任演說的名言「我們唯一需要恐懼的是恐懼本身」，台灣人幾十年來杯弓蛇影，老是被中國文攻武嚇所驚嚇，殊不知，我們若讓文攻武嚇產生效果，只會鼓勵中共變本加厲而招來更多的文攻武嚇，真正的安全來自於自立自強並結合強大的盟友。賴清德總統展現領導者的信心與勇氣，為所當為，讓台灣站在正確的、最佳的戰略位置，應為總統鼓掌喝采。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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