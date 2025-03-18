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自由廣場》（北社評論）藍綠團結剿共 罷免護台灣

2025/03/18 05:30

◎ 張葉森

全面罷免舔共藍委行動已在台灣各地熱烈展開，但藍白二黨毀憲賣台的荒誕行徑並未收斂！從去年新國會開議，藍白利用法律戰，摧毀民主憲政體制。選罷法添增罷免權的困難度以掩護惡質立委；修改憲訴法癱瘓憲政法庭，造成立法院一院獨大；修改財劃法，造成中央、地方權責不明，更大幅削減中央稅收，將國家財政資源集中於藍營執政縣市，破壞台灣區域均衡發展。種種惡行，造成台灣極度動盪不安！如此嚴重不適格、毀憲賣台的立委，全民應團結一致予以徹底清除。

近日總預算覆議已被否決，共刪二○七五億餘元為史上最多，但刪減那些項目，連藍白立委自己也搞不清楚！已知的是，監察院業務費遭刪九十六％，幾乎零預算，連陳情函回復郵資無法支付，硬體設施無經費維修，勢必危及建物公安；經濟部刪減一○三七億元，影響全台三千餘座水門正常操作，天災淹水危機劇升；對企業的輔導補助無法執行，衝擊整體國家經濟競爭力。其他如節能津貼、租金補助、就業輔導亦是。總統府及中央各部機關運作的水電、油費等支出之業務費遭刪或凍結，嚴重影響政府正常運作。

社福安全照護、長照經費之刪除及凍結，破壞社會安全網，相關問題將一一浮現。刪光政府撥補台電的一千億，電價可能四月起被迫調漲，更將帶動物價全面上漲，後果可能難以收拾，將應驗黃國昌所講的「保證刪到國人很有感」！人民能接受嗎？

賴清德總統在三月十四日記者會中，就台灣國安面臨的嚴峻情勢，定義中國是台灣的境外敵對勢力，關於中國對台灣的五大威脅：國家主權、滲透、間諜、認同、統戰，並提出因應：恢復軍審、清查身分認定證件、加強認知作戰與風險管理、提升本土文化及產業競爭力等十七項策略，旨在宣告政府面對中國威脅的堅定決心。但為確保二三○○萬人民的自由民主和生活方式永續，只憑政府力量是不夠的，更須全體國人共同警覺和行動。

誠如曹興誠董事長所說「這次罷免是藍綠團結護台灣，我是正藍，正藍反共，綠是愛台灣。罷免就是台灣藍綠團結剿共護台灣，保護台灣獨立自主的現況」；然後要改國號為「台灣共和國」，不用「中華」二字，不要讓中共國再有吃台灣豆腐的機會。

（作者是台灣北社社長、醫師）

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