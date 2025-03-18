自由廣場》台灣反制境外敵對勢力的必要性與急迫性

◎ 董立文

賴清德總統提出「台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略」，不但具有急迫性，只要是中華民國的公民，只要是珍愛台灣民主自由的人民，都應齊心協力積極響應。

最近，中共外交部長王毅惡意扭曲聯合國大會第二七五八號決議文，宣稱「台灣只有一個名稱，就是中國台灣省」，國台辦主任宋濤宣稱「依（中華人民共和國）憲法和反分裂國家法奠定台灣是中國一部分的法律基礎。」公然明確否定中華民國的存在，意圖以武力脅迫消減台灣主權獨立的地位。同時，其政協主席王滬寧宣稱「最大發揮愛國統一組織的政治作用促進統一」，意圖擴大對台灣的統戰、滲透與分化，破壞台灣人民民主自由的生活方式。中共是我中華民國台灣的境外敵對勢力，全面性對我國國家安全造成威脅，日益彰顯。

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中共的「愛國統一組織」，對台灣而言就是「叛國統一組織」，賴總統提出十七項因應策略，代表要防堵與反制十七項中共統戰、分化、毒害台灣的管道與方式，隨便挑選一項上網搜尋，都能找到許多具體而真實的案例，背後都是中共製造、中共主導。

而「中國台灣省」的實際意涵，不但沒有「九二共識」、沒有「一國兩制」，沒有主權就沒有人權，中共還直接想要剝奪台灣人民的民主與自由，納作中華人民共和國的人民，使同樣遭受中共鐵籠與鐵拳的鎮壓與虐待。

台灣的民主本來就沒有回頭路，言論自由不能變成邪惡破壞的保護傘。中共最擅長的就是利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。如果這麼做叫做「進入準戰爭時期」，始作俑者就是中共！重點是這十七項因應策略都是台灣內部自己完善防衛自己的措施，強化自己台灣安全的能力，結果竟被在野黨說成是「國際麻煩製造者」，呼應北京汙衊我政府是「挑釁者」的無理抹黑。台灣只是要保護自己，並沒有要分化滲透或武力脅迫中國啊！

原來，在中共霸凌與破壞台灣民主自由時，台灣還不准反抗，反抗就被冠上「麻煩製造者」與「挑釁者」。在野黨每次碰到中共危害台灣時，為什麼都裝聾作啞？只敢批評執政黨，還刻意呼應中共，是無知還是刻意？這豈不自證在野黨就是協助中共分裂台灣的代理人？

至於部分恢復軍法審判的急迫性，我國一般司法體系人員，可能未具國家安全與國防安全概念，不了解其重要性，辦案與審判時一般都用民法與私法的觀念來看待，以致造成「國家安全不如財產安全、情報資訊不如個人資訊、間諜組織不如犯罪組織」的無罪或普遍輕判結果，對酒駕、詐欺、幫派犯罪的量刑程度反而嚴重許多。

例如，大多數洩漏國家軍事機密或總統維安情資的案例都獲輕判，反觀一名前金門防衛指揮部少將侵占新台幣七九九○元的公發洗衣機，一審就重判十二年（二審改判六年八月）；反觀洩漏雄三飛彈機密資料的主嫌卻以十萬元交保。殊不知，洩漏這類國家安全機密的後果，危害的是台灣整體安全，完全有可能造成十億、百億元乃至亡國等無可估量的後果。

（作者是亞太和平研究基金會執行長）

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