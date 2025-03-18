社論》回歸政治真實與現實

賴清德總統十三日召開國安會議，宣布五大國安威脅及十七項因應策略，連日來廣受關注。（資料照）

國際局勢近來雖變化多端，台灣得道多助的趨勢持續。七大工業集團外長上週五聯合聲明，重申維護台灣海峽和平的重要，支持台灣參加國際組織，還刪去以往安撫中國的「一個中國」表述。這是川普再任總統後，美國國務卿魯比歐參與多邊會議所做涉及台海的宣示，與國務院官網上月刪除「不支持台灣獨立」字眼，同受各方矚目。

對中國反感之際，華府支持台灣的政要動作頻頻。跨黨派聯邦參議員提案，為台灣駐美代表處正名，要把「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。領銜的參議員匡希恆（John Curtis）強調，駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市的經濟利益」，要藉此展現美國對台灣的民主承諾，提升美台關係。無獨有偶，眾議員唐納茲（Byron Donalds）起草「美國支持台灣法案」（America Supports Taiwan Act），與其他議員聯名，要求美國政府在官方溝通和文件，改以「台灣」取代「中華台北」稱呼，以反擊北京對台灣的主權主張。

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來自盟邦的國際力挺，主要是看不慣中國脅迫台灣，不但武力併吞陽謀日亟，「由訓轉戰」的侵略可能性甚高，還在國際間謊假話連篇。中國外長王毅最近宣稱，「台灣地區在聯合國唯一稱謂就是『中國台灣省』」。一九四九年政權成立以來，從未與我國有隸屬關係的中華人民共和國，扭曲聯合國第二七五八號決議文，口出如此狂言，民主國家當然不買單。

七國外長刪除「一個中國」，以及改「中華台北」、「台北」為台灣的舉動，從事實本質看，只是把多年來為討好或安撫中國所做的政治扭曲，回歸真實與現實。川普元月在就職演說所楬櫫的「常識革命」，雖旨在改革政府支出及官僚體系，也強調了政治和治理不能脫離常識的基本價值。

就此而言，賴清德總統十三日召開國安會議，宣布五大國安威脅及十七項因應策略，連日來廣受關注；從各方反應即可看出，台灣顯然需要基於事實和常識的變革。

賴清德所指出的中國威脅，包括侵害國家主權、滲透國軍及間諜活動、混淆國家認同、統戰滲透社會、利誘商人和青年，無一不是其在併吞的目標下，對我國所祭出的或明或暗、軟硬兼施作為，進行多年，現今尤甚。針對這一「境外敵對勢力」，我國力行反併吞、恢復軍事審判、清查申領中國身分證、查處影藝人員媚中辱我言行、揭露雙邊交流情況、落實中國公民定居規範，在在都屬對抗滲透分化、維護民主自由的自我防衛必要舉措。與上述所舉民主國家的公開宣示一樣，都是基於中國脅迫的事實所做必要回應；在台灣的正常人除非政治偏差障蔽了理性和常識，莫不正面看待。

中國官方對此宣稱，「台灣沒有什麼『總統』」、「宣揚分裂言論、改變不了統一大勢」，老掉牙的反應有如狗嘴吐不出象牙；台灣有些人對賴清德的批評，卻無視現實及常識常理，離譜而可笑至極，諸如：戒嚴、獨裁、台獨、竊國、糟蹋民主、危險遊戲、綠色恐怖、撕裂社會、販賣亡國感、摧毀兩岸關係云云，光怪陸離，不一而足。

如今的現實是，中國千方百計企圖吃掉我國，軍事脅迫日常進行，國際打壓不遺餘力，是民主自由台灣唯一的敵國。有些人卻無視這一現實，近年引起爭議的藍營政客及退將集體「上京」聽訓，軍人淪為賣國共諜，藝人吹捧對岸祖國且侮辱台灣，中國配偶鼓吹武力統一…都此之屬。

面對如此重大的生存威脅，分清敵我，原屬台灣生存自保最基本的要務。調查軍公教等國人持有中國身分證件，前往中國旅遊團體開放前須登記，不再與共產黨統戰部轄下大學交流，要求立委民代透明揭露中國行程，軍事審判對敵人效忠的軍人，凡此都只是基於現實，維護台灣安全穩定，因應中國統戰及滲透顛覆最起碼而必要的工作。

怪異的是，台灣總有一幫人，既對中國併吞台灣的事實視若無睹，常為其幫腔協力，與中國同一個鼻孔出氣，還常砲口對內，把台灣內部歧異上綱為敵我矛盾，鬥爭無上限。有些政客即屬這一類，居反對黨卻凡事看中國臉色，對國家人民的忠誠明顯打折或蕩然。同時，指賴政府獨裁、戒嚴或司法迫害，也屬無稽之談，果真如此，豈會有藍白聯手國會奪權而引發人民頭家群起罷免的怒潮？

這就凸顯台灣最大的問題，即國家認同出問題，導致政治眼盲，對本土政權百般挑剔，企圖癱瘓，卻對中國脅迫視若無睹，甚至開門揖盜。認清事實，台灣政治可以正常清明，且挺立於內外挑戰。

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