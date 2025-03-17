晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣還有多少亞亞們？

2025/03/17 05:30

◎ 蕭嘉弘

中國籍配偶劉振亞經營網站「亞亞在台灣」，發表武統言論，經查證屬實，移民署廢止其居留證，必須自行離境或加以驅逐。

經營網站，成為網紅，須有一定的支持者和流量，認同其言論、聽得下去，才能成為網紅？亞亞雖要離境，但台灣還有多少「亞亞們」，在街頭巷尾或村里鄰散播中國武統思維？實在令人擔憂！

往回看，中配取得台灣身分證期限，在馬英九總統任內，由八年改為六年。日前，國民黨立委竟然還提案想縮短為四年，試問當前兩岸情勢趨緩了嗎？國內的國防和心防做更好了嗎？國人是否更能安居樂業地生活著？世界上哪有居住在一個國家，卻希望被併吞之理呢？

為了加強忠誠度，中配的居留年限應由六年恢復到八年，才能取證入籍。因兩岸局勢和國防需要，我國義務役兵役由四個月改回到一年，中配是來自賴總統所言「境外敵對勢力」的國家，再加上在台高調的中國武統言論的證據，中配需延長二年取得身分證資格，並且加強輔導通過早先「認識台灣」教材的審核，觀看已故齊柏林導演的「看見台灣」，加強認同台灣和主權，才有助改變現今中國武統思維，一言堂成長背景的遺害，對待中國人民改變的時候已經到了！

全民趨於一心，更有助於融合和團結起內部力量，一起做好抗中護台，反共保台的目標和使命。

（作者為語文工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書