自由廣場》台灣還有多少亞亞們？

◎ 蕭嘉弘

中國籍配偶劉振亞經營網站「亞亞在台灣」，發表武統言論，經查證屬實，移民署廢止其居留證，必須自行離境或加以驅逐。

經營網站，成為網紅，須有一定的支持者和流量，認同其言論、聽得下去，才能成為網紅？亞亞雖要離境，但台灣還有多少「亞亞們」，在街頭巷尾或村里鄰散播中國武統思維？實在令人擔憂！

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往回看，中配取得台灣身分證期限，在馬英九總統任內，由八年改為六年。日前，國民黨立委竟然還提案想縮短為四年，試問當前兩岸情勢趨緩了嗎？國內的國防和心防做更好了嗎？國人是否更能安居樂業地生活著？世界上哪有居住在一個國家，卻希望被併吞之理呢？

為了加強忠誠度，中配的居留年限應由六年恢復到八年，才能取證入籍。因兩岸局勢和國防需要，我國義務役兵役由四個月改回到一年，中配是來自賴總統所言「境外敵對勢力」的國家，再加上在台高調的中國武統言論的證據，中配需延長二年取得身分證資格，並且加強輔導通過早先「認識台灣」教材的審核，觀看已故齊柏林導演的「看見台灣」，加強認同台灣和主權，才有助改變現今中國武統思維，一言堂成長背景的遺害，對待中國人民改變的時候已經到了！

全民趨於一心，更有助於融合和團結起內部力量，一起做好抗中護台，反共保台的目標和使命。

（作者為語文工作者）

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