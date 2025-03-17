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自由廣場》（胡，怎麼說）「武統」就是中共強暴、血洗台灣！

2025/03/17 05:30

◎ 胡文輝

「武統」是什麼？就是中共政權對台灣侵略、併吞、殘殺的三合一進行式！就是中共集暴政、暴力、暴戾於一體強暴台灣、血洗台灣的代名詞！

「武統」，中共政權（當年國民黨叫共匪）早年叫囂「血洗台灣」，也曾叫做「武裝解放台灣」，披和平外衣改叫「和平統一台灣」，現在回頭叫「武統」，其實，和平攏是假、統一更是編謊言當藉口，殘暴侵略、血腥併吞台灣才是真。不論中共玩什麼話術掩飾犯台暴戾惡念，「武統」的黑暗核心仍是「血洗台灣」。

你是一個中國籍配偶，在台灣鼓吹「武統」，就是鼓吹統治你祖國的中共政權，派共軍侵略併吞強暴台灣、殘殺台灣人民，還加碼恐嚇不投降就讓台灣變廢墟、炮灰…。移民署廢止其居留許可、限十天內離台；你鼓吹戰爭、殺害我們，台灣只要你滾，真是仁至義盡！

你是中華民國立委，你主張鼓吹「武統」是言論自由，你其實就是認同中共可以恣意強暴、併吞、血洗台灣、消滅中華民國！你背叛台灣也背叛中華民國，台灣人民罷免你，叫你不能再用中華民國立委身份消滅中華民國、不能再拿台灣人民的選票出賣台灣，真是太寬厚了！

王鴻薇、馬英九等為何聲援鼓吹武統的中配網紅亞亞？說穿了，因武統論打中傅崐萁們、馬英九們一狗票親中舔共藍委藍黨的「終統」渴望，藍營舊權貴集團的殖民心態本就居心不良，不能霸住台灣的權與錢、就毀掉台灣！

傅崐萁們（包括藍白委）、馬英九們執行的「終極任務」，就是拆毀台灣根基，境內「內匪」搞破壞、境外「外匪」共軍機艦圍台侵擾武嚇、更無孔不入滲透收買，黨、軍、政、媒、學都有人把靈魂賣給魔鬼當共諜，藍媒赤化墮落充當中共的奴才工具、竟引「反分裂法」企圖長臂管轄台灣…。

危急存亡之際，賴清德總統日前召集國安高層會議，直指中國就是「境外敵對勢力」，盤點中國對我國的五大威脅、提出十七項因應策略，這些救亡圖存舉措，必須儘快充實內容、法規增修補強等付諸實施。

但是，若人民「剿匪」自救、抗共保台反併吞的大罷免，不能畢其功於一役，「傅崐萁們」仍盤踞立院作惡，賴總統即使有心救國，必遭阻撓破壞而七零八落，國安百孔千瘡，台灣前途將伊於胡底？

（作者為資深媒體人）

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