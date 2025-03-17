自由廣場》借鏡國際經驗：完善校園行動載具管理

◎ 林政武

為因應行動載具普及對校園管理帶來的挑戰，教育部近期提出「上課期間禁用、校方統一保管」的草案，引發各界討論。

他山之石可以攻錯，法國於二○一八年通過《校園手機禁令》，明定十五歲以下學生在校期間（含休息時間）全面禁用手機，高中可部分開放。學校須設置上鎖保管櫃，並結合「手機訊號屏蔽器」技術輔助。透過立法確立全國標準，並要求學校提供保管設備，然而，法國也因屏蔽器可能影響緊急通訊引發爭議，顯示科技工具需審慎評估。

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日本未訂定全國性規範，但多數地方政府（如大阪、東京）要求中小學實施「手機默認禁止」，僅允許在特定區域（如校門外）使用。此模式兼顧地方彈性與執行強度。

英國教育部二○二二年修訂指引，要求小學全面禁止手機，中學可依校情決定是否開放課餘使用，但上課期間一律集中保管。澳洲維多利亞州更採分齡管理模式，既能減少低年級學生的3C依賴，也尊重高年級生的自主權。

我教育部的「校園行動載具使用管理」可參考法國立法精神，由教育部明訂核心原則（如「上課期間禁用」），同時授權地方政府依城鄉差異調整。例如偏鄉學校因通勤需求，可放寬課後使用範圍；都會學校則可強化保管措施。此做法既能確保基本規範一致性，又能避免「一校一制」的混亂。

各國經驗顯示，成功的校園手機政策需結合「明確規範」、「科技工具」與「教育配套」三要素。台灣在制定新規時，更需思考如何將政策轉化為培養學生數位素養的契機。不妨參考芬蘭，在集中保管的同時，設計「手機使用反思日誌」課程，引導學生建立健康的使用習慣。唯有將管理與教育並行，才能真正解決科技時代的校園治理難題。

（作者為現職國中教師）

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