自由廣場》設健保「個人儲金」 化解醫療體系危機

◎ 黃瑞培

我國全民健保制度邁向卅年之際，急診壅塞風波未平，護理人力短缺問題又起，護理薪資、跨科支援等議題，讓醫療體系再傳警報…

儘管衛福部提出強化病床調度、醫院聯防、分級就醫、護理人力整備及健保調整給付等改革方向，繼去年實施「夜班獎勵」等醫院護理人力留任措施後，今年將擴大獎勵範圍，並提高健保急診、加護病房及一般病房的診察與護理費等，但能否解決「醫療供需失衡」的困境？

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健保開辦以來，醫療支出持續增加，保費卻難得調漲；健保署為維持財務平衡，只好從支付制度下手，造成健保點值縮水；醫療院所轉而發展「自費醫療」，間接促成商業保險盛行。如今，商保投保人口涵蓋率已逾七成，雖發揮「補位健保」效用，卻也抵銷健保「部分負擔抑制就醫需求」的效應。

然而，民眾縱有商保，卻因門診健保部分負擔金額不高，未必申請理賠。反倒急診及住院，因費用較高，民眾不僅申請商保理賠，甚因「住院日額給付」而要求「延長住院天數」，影響病床週轉，進而衍生急診壅塞。

如何降低「不必要的就醫」，恐為當務之急！囿於法令，約束民眾就醫方法有限，但可透過加強宣導醫院內感染風險或避免群聚等防疫手段，減少民眾非必要停留。回顧COVID-19疫情流行期間，醫院實施嚴格管制措施，二○二一、二○二二年全國急性一般病床佔床率減少近一成，惟同期「所有病因標準化死亡率」卻創歷史新低，足資借鏡。

長遠之計，健保應建立「個人儲金制」，促使醫、病及保險三方共同節約醫療資源。亦即，醫療費用從健保個人儲金扣除，個人不須負擔費用（包括部分負擔）；若儲金餘額不足，個人則須自付較高比率的差額部分負擔；餘額，則繼續累積。兼有商保者，可授權健保署向商保申請支付其醫療費用，既節約個人儲金，也減省健保支出，達到「健保協同商保」的互補效益。

當不必要的就醫減少，醫療體系降載，才能有效解除警報！

（作者為高階醫管師）

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