晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》波蘭總統總理不同黨 團結一致對外

2025/03/17 05:30

◎ 陳永昌

面對高度不確定川普二．○，波蘭始終是與眾不同的標竿！

波蘭今年國防預算佔GDP四．七％，北約會員國中最高，距川普要求五％目標僅一步之遙，預計明年可望第一個達標。當歐盟努力推銷國防預算GDP三％「歐洲再武裝」方案時，波蘭已提前部署。

華沙當局日前揭示國家擴軍目標，軍隊規模從廿萬人擴增到五十萬人，為所有成年男性提供志願性軍事訓練計畫，並退出禁用地雷與集束彈的《渥太華公約》和《都柏林公約》，意味著必要時不惜動用這兩大武器。從去年九月起，小學高年級和中學生就開始接受基礎槍枝訓練，今年新學期民防軍事訓練將進一步融入體育課程。為外來威脅做好充足準備，波蘭朝野上下清楚知道軟弱才是挑釁，唯有軍事實力是避免地緣政治災難的最好屏障。

前年底國會大選後左右共治政治僵局，意外為波蘭扮演跨大西洋溝通橋樑鋪路。總統杜達來自保守民粹陣營，是少數與川普互稱朋友的外國元首，早在去年四月即前往紐約拜訪競選中的川普，獲其公開承諾「力挺波蘭到底」；重做馮婦的總理圖斯克則是自由派色彩濃厚的親歐派，曾任歐盟理事會主席。

政治主張南轅北轍的總理與總統雙頭馬車，並沒有互相制肘內耗癱瘓國政，反而彼此補位分進合擊，維繫與美國及歐盟兩大夥伴的和睦關係。

舉例來說，借助核武提高波蘭安全保障，是杜達與圖斯克共同目標。杜達呼籲美在波蘭境內部署核武，把存放在西歐國家核武優先移轉過來，與川普第一任期在波蘭設置永久軍事基地如出一轍。而當法國總統馬克宏放話考慮「共享核武」，將歐洲納入法國核武保護傘時，圖斯克呼應支持，並與巴黎當局討論波蘭突破傳統武器侷限可能性。

總統總理不同政黨可以團結一致對外，是力量加乘擴散而不是抵銷減弱，波蘭做了最好示範。

（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書