自由廣場》波蘭總統總理不同黨 團結一致對外

◎ 陳永昌

面對高度不確定川普二．○，波蘭始終是與眾不同的標竿！

波蘭今年國防預算佔GDP四．七％，北約會員國中最高，距川普要求五％目標僅一步之遙，預計明年可望第一個達標。當歐盟努力推銷國防預算GDP三％「歐洲再武裝」方案時，波蘭已提前部署。

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華沙當局日前揭示國家擴軍目標，軍隊規模從廿萬人擴增到五十萬人，為所有成年男性提供志願性軍事訓練計畫，並退出禁用地雷與集束彈的《渥太華公約》和《都柏林公約》，意味著必要時不惜動用這兩大武器。從去年九月起，小學高年級和中學生就開始接受基礎槍枝訓練，今年新學期民防軍事訓練將進一步融入體育課程。為外來威脅做好充足準備，波蘭朝野上下清楚知道軟弱才是挑釁，唯有軍事實力是避免地緣政治災難的最好屏障。

前年底國會大選後左右共治政治僵局，意外為波蘭扮演跨大西洋溝通橋樑鋪路。總統杜達來自保守民粹陣營，是少數與川普互稱朋友的外國元首，早在去年四月即前往紐約拜訪競選中的川普，獲其公開承諾「力挺波蘭到底」；重做馮婦的總理圖斯克則是自由派色彩濃厚的親歐派，曾任歐盟理事會主席。

政治主張南轅北轍的總理與總統雙頭馬車，並沒有互相制肘內耗癱瘓國政，反而彼此補位分進合擊，維繫與美國及歐盟兩大夥伴的和睦關係。

舉例來說，借助核武提高波蘭安全保障，是杜達與圖斯克共同目標。杜達呼籲美在波蘭境內部署核武，把存放在西歐國家核武優先移轉過來，與川普第一任期在波蘭設置永久軍事基地如出一轍。而當法國總統馬克宏放話考慮「共享核武」，將歐洲納入法國核武保護傘時，圖斯克呼應支持，並與巴黎當局討論波蘭突破傳統武器侷限可能性。

總統總理不同政黨可以團結一致對外，是力量加乘擴散而不是抵銷減弱，波蘭做了最好示範。

（作者為企業專業經理人）

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