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自由廣場》國際挺台力道加溫 藍營還死抱「一中」

2025/03/17 05:30

◎ 紀安秀

七大工業國（G7）外長峰會聯合聲明，對中國採強硬立場，反對武力或脅迫片面改變台海、東海及南海現狀，涉台內容刪除緩和措辭及「一中」政策；此外，美國聯邦眾議員唐納玆表示，「中華台北」是北京外交脅迫策略的名稱，提案要求官方溝通及文件，以「台灣」取代「中華台北」，並推動台灣自主國家地位正常化，支持台灣對抗中國脅迫或侵犯。

G7外長刪一中 美議員助台正名

愈來愈多的國家、國際組織、會議、國會議員或人士，看清楚中國與台灣是兩個完全不同的獨立政治體，「一中政策」是中國打壓台灣、矮化台灣，企圖併吞台灣，以片面的強硬手段，箝制台灣國際生存空間，製造台灣屬於中國的假象，而「中華台北」更是中國貶低台灣的名稱。

事實上，極大多數台灣人也都知道，不論「一中政策」或「中華台北」名稱，都是在中國淫威下衍生的不正常產物。眾所皆知，台灣與中國各有獨立主權、國家名稱、憲法法律、政府體制、管轄的土地及人民，何來「一中」政策？怎能以不倫不類的「中華台北」為名稱？

很遺憾的是，國民黨至今竟然還緊抱「九二共識、一個中國」主張，完全背離政治現況及台灣主流民意，寧願充當中國的小弟，也不願與時俱進廢除等同消滅中華民國的「一中」原則。無法堅持捍衛國家主權的傾中政黨，當然會被人民唾棄！

（作者為家管、台北市民）

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