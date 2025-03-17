自由廣場》下鄉宣講 可強化剿匪保台論述

◎ 林正二

賴總統因應中國滲透統戰，提出十七項對策，並擬恢復軍事審判；加上藍委大刪國防、外交等預算及中配武統言論等事件發酵，公民團體以「反共剿匪」為口號，大罷免成近年最大的護民主、反共保台的社會運動。

然而，「親共反美」、「聯中制台」的在野勢力龐大。尤其國民黨失掉政權後，似寧願中國統台，也不願本土政黨執政，原因如后：

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一、國民黨的外省權貴仍有強烈的省籍情結，自認高人一等，不甘心失去政權，因而不惜聯共制綠、靠向中國；並在美中對抗成形後，轉為親中（共）反美。

二、近年中國崛起、經濟發展，讓包括本省、外省籍的在野黨人，認為中國已非以前的貧窮落後與獨裁，或可期待中國統台。

三、在野黨人因懼怕民進黨執政會激發中國攻台，寧願接受中國統台也不願兩岸引戰。縱使反對中國統台的一些在野黨支持者，也因懼戰而支持傾中政黨。

針對「傾中反美」、厭惡民進黨的現象，反駁說明如下：

一、民進黨執政後，並未剝奪外省人的權益、虧待他們。在官場，外省籍仍受重用，如任中央部會高級文官或三軍將領；民間企業如台積電退休董事長張忠謀，經營時期更受民進黨政府多方協助。然而，部分高級文官與將領退休後，卻因強烈的省籍情結，不時污衊抨擊政府，甚至淪為共諜。

二、中國雖已崛起、經濟發達，仍是獨裁政權，批判中共當局馬上被抓走，新疆已有百萬人送至教育營。中國如統台，將有百萬人送至教育營洗腦；中共視台為抗美的前緣，台灣人民恐被迫當軍伕；一大堆中國人將來台搶用醫療健保資源，嚴重排擠台人就醫；更別提來台炒股票與房地產，掠奪財富等。

三、雖中共武力越來越強大，但因不斷擴張，威脅台日韓澳印的安全，妨害美國在印太地區的政經利益，美已聯合民主國家抗中，並加強在西太平洋的軍力以及軍售台灣與台美的軍事訓練合作。如共軍侵台，我國亦有強大武力反擊與抵擋，美國將以不同形式反擊，同時以經濟嚴厲制裁中國，嚴重衝擊中共政權。

中國攻台成本與風險情況甚高下，目前主要是靠認知戰、心理戰、資訊戰等與台灣內部矛盾與分裂，而能不戰屈人之兵，將台灣奪走。

建議賴政府除了下鄉宣講預算大幅刪凍後，對國家與人民的傷害外，為期順利罷免藍委，應針對上述三點廣為宣導，以贏得中間與淺藍選民的支持，一起反共、護民主、保台灣，讓台灣持續向前走。

（作者為退休駐美外交人員）

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