晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》期待大罷免將親共亂台者逐出國會

2025/03/17 05:30

總統賴清德召開「國安高層會議」，針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。（資料照）總統賴清德召開「國安高層會議」，針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。（資料照）

在中國「反分裂國家法」實施二十週年前夕，面對日益嚴峻的台海形勢，賴清德總統召開「國安高層會議」，針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。主要措施包括，對軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、抗命等軍事犯罪之刑事案件，交由軍事法院審判，「一般犯罪」仍交由普通司法體系；更重要的是，賴總統正式宣告，中國已是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。

中共建國以來，從未放棄武力併吞台灣的野心，近年來對台則出現武力威嚇與經濟施惠兩手策略，另一方面則從軍事戰進展到法律戰、認知戰，甚至全面滲透台灣，意圖瓦解台灣的抗中意志。在探討當前形勢前，先回顧中華人民共和國成立後的兩岸關係發展軌跡。中共從早期的「解放台灣」，發動對金門砲擊的「八二三砲戰」，卻因國軍英勇抵抗，與美國的協防，導致共軍潰敗，奠定近七十年台海的穩定局面。當時，中國貧弱，技術落後，無法建立現代化部隊，成功渡過被稱為「黑水溝」的台灣海峽；加上十年浩劫的文革過後，務實派的鄧小平復出掌權，實施「改革開放」政策，急需外資投入中國，故為營造愛好和平形象，乃採行「不稱霸」的韜光養晦策略，並成為美國「聯中制俄」的重要夥伴。

事實上，早期進入中國的資金以港、澳、台為主，因而中共刻意掩飾野蠻的軍事意圖，對台拋出「和平統一、一國兩制」的誘餌，但遭到認清中共本質的蔣經國以「三不政策」拒絕。這段期間，中共併台雖無進展，但因台商等外資力助，中國經濟快速成長，成為全球第二大經濟體。然而在港澳主權移轉後，中共毀棄「五十年不變」承諾，對香港大肆鎮壓，逮捕民主派人士，香港不但沒有得到「兩制」的保障，反而被「內地化」。香港被「馴服」後，更增加中共相信野蠻統治的信心，加上習近平修憲成為終身獨裁者，將吞併台灣，視為個人的歷史功業，故而不但「九二共識」已沒有各表的空間，最近甚至宣告「台灣的唯一稱謂是中國台灣省」，而共軍擾台行徑變本加厲，台海似乎陷入衝突邊緣。

中共逐年擴增國防預算，並將軍力投射於南海、台海、東海，甚至澳紐之間海域，顯見習近平已拋棄韜光養晦策略，準備稱霸世界，造成全球地緣政治的危機。而中共對台更加不擇手段，除了武嚇，且將統戰黑手全面伸進台灣。據國安局的報告，中國對台有五大滲透管道，包括利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等，而四大手法則是透過退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫，全面滲透台灣軍事單位、政府機關、親「中」組織，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。

令人憂心的是，台灣人認同佔絕對多數同時，竟有部分主張統一，甚至迎合「武統」的高亢聲音，可見中共對台滲透確實發揮功效。但多數國人卻因生活在民主自由的社會，對中共的威脅與統戰，並沒有足夠的警覺，特定人士甚至以「言論自由」試圖掩護、包庇各種宣揚中共武統言論。這些主張武統者部分是在台中配，她們拍攝短影音在中國平台上播放，內容是為了使「台灣回歸祖國」，力主解放軍攻台，將台灣變成廢墟亦在所不惜。最近中配網紅「亞亞」因散播武統言論，遭到移民署廢止在台居留許可，並限期出境，藍白卻以言論自由為之辯護。聯合國《公民與政治權利國際公約》規定，「任何鼓吹戰爭之宣傳，應予法律禁止之」，亞亞案的重點在宣揚「武統」，等於鼓吹戰爭，危害台灣，因此政府採取強力作為，撤銷其在台居留許可，乃是主權國家的合法作為，與藍白所謂的言論自由無關。

藍白以「言論自由」為「亞亞們」辯護，與其批判賴清德恢復軍事審判是為了實施戒嚴一樣，都是嚴重的邏輯錯誤。賴總統恢復軍事審判，係鑑於近年一些現、退役軍人被中共收買的案例急速增加，二○二四年因共諜案起訴人數共六十四人，是二○二一年的三倍之多；甚至出現統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等企圖為中國發展叛國組織，佈建武裝力量等違法行徑，但相關案件在審理中經常被輕判，甚至無罪的案例甚多，造成國安的破口。因此，讓軍法官主導，與一般司法人員協同，是建立國安防火牆，遏阻國安危機的正確作法。令人不解的是，藍營日前曾提案恢復軍事審理，如今只因是賴清德提出，就反對到底，並且戴上一頂「恢復戒嚴」的大帽，予以污名化。

總之，台灣因中共的外部進逼與內部分化，已出現嚴重的國安危機。尤有甚者，藍白不但陷入為反綠而不惜反台的瘋狂情境，以致淪為附和「境外敵對勢力」的「境內敵對勢力」而不自知。期待大罷免潮將親共亂台者逐出國會，並喚醒藍白內部尚有良知人士，出面力挽狂瀾，那才是台灣之幸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書