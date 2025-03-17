社論》期待大罷免將親共亂台者逐出國會

總統賴清德召開「國安高層會議」，針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。（資料照）

在中國「反分裂國家法」實施二十週年前夕，面對日益嚴峻的台海形勢，賴清德總統召開「國安高層會議」，針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。主要措施包括，對軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、抗命等軍事犯罪之刑事案件，交由軍事法院審判，「一般犯罪」仍交由普通司法體系；更重要的是，賴總統正式宣告，中國已是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。

中共建國以來，從未放棄武力併吞台灣的野心，近年來對台則出現武力威嚇與經濟施惠兩手策略，另一方面則從軍事戰進展到法律戰、認知戰，甚至全面滲透台灣，意圖瓦解台灣的抗中意志。在探討當前形勢前，先回顧中華人民共和國成立後的兩岸關係發展軌跡。中共從早期的「解放台灣」，發動對金門砲擊的「八二三砲戰」，卻因國軍英勇抵抗，與美國的協防，導致共軍潰敗，奠定近七十年台海的穩定局面。當時，中國貧弱，技術落後，無法建立現代化部隊，成功渡過被稱為「黑水溝」的台灣海峽；加上十年浩劫的文革過後，務實派的鄧小平復出掌權，實施「改革開放」政策，急需外資投入中國，故為營造愛好和平形象，乃採行「不稱霸」的韜光養晦策略，並成為美國「聯中制俄」的重要夥伴。

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事實上，早期進入中國的資金以港、澳、台為主，因而中共刻意掩飾野蠻的軍事意圖，對台拋出「和平統一、一國兩制」的誘餌，但遭到認清中共本質的蔣經國以「三不政策」拒絕。這段期間，中共併台雖無進展，但因台商等外資力助，中國經濟快速成長，成為全球第二大經濟體。然而在港澳主權移轉後，中共毀棄「五十年不變」承諾，對香港大肆鎮壓，逮捕民主派人士，香港不但沒有得到「兩制」的保障，反而被「內地化」。香港被「馴服」後，更增加中共相信野蠻統治的信心，加上習近平修憲成為終身獨裁者，將吞併台灣，視為個人的歷史功業，故而不但「九二共識」已沒有各表的空間，最近甚至宣告「台灣的唯一稱謂是中國台灣省」，而共軍擾台行徑變本加厲，台海似乎陷入衝突邊緣。

中共逐年擴增國防預算，並將軍力投射於南海、台海、東海，甚至澳紐之間海域，顯見習近平已拋棄韜光養晦策略，準備稱霸世界，造成全球地緣政治的危機。而中共對台更加不擇手段，除了武嚇，且將統戰黑手全面伸進台灣。據國安局的報告，中國對台有五大滲透管道，包括利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等，而四大手法則是透過退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫，全面滲透台灣軍事單位、政府機關、親「中」組織，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。

令人憂心的是，台灣人認同佔絕對多數同時，竟有部分主張統一，甚至迎合「武統」的高亢聲音，可見中共對台滲透確實發揮功效。但多數國人卻因生活在民主自由的社會，對中共的威脅與統戰，並沒有足夠的警覺，特定人士甚至以「言論自由」試圖掩護、包庇各種宣揚中共武統言論。這些主張武統者部分是在台中配，她們拍攝短影音在中國平台上播放，內容是為了使「台灣回歸祖國」，力主解放軍攻台，將台灣變成廢墟亦在所不惜。最近中配網紅「亞亞」因散播武統言論，遭到移民署廢止在台居留許可，並限期出境，藍白卻以言論自由為之辯護。聯合國《公民與政治權利國際公約》規定，「任何鼓吹戰爭之宣傳，應予法律禁止之」，亞亞案的重點在宣揚「武統」，等於鼓吹戰爭，危害台灣，因此政府採取強力作為，撤銷其在台居留許可，乃是主權國家的合法作為，與藍白所謂的言論自由無關。

藍白以「言論自由」為「亞亞們」辯護，與其批判賴清德恢復軍事審判是為了實施戒嚴一樣，都是嚴重的邏輯錯誤。賴總統恢復軍事審判，係鑑於近年一些現、退役軍人被中共收買的案例急速增加，二○二四年因共諜案起訴人數共六十四人，是二○二一年的三倍之多；甚至出現統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等企圖為中國發展叛國組織，佈建武裝力量等違法行徑，但相關案件在審理中經常被輕判，甚至無罪的案例甚多，造成國安的破口。因此，讓軍法官主導，與一般司法人員協同，是建立國安防火牆，遏阻國安危機的正確作法。令人不解的是，藍營日前曾提案恢復軍事審理，如今只因是賴清德提出，就反對到底，並且戴上一頂「恢復戒嚴」的大帽，予以污名化。

總之，台灣因中共的外部進逼與內部分化，已出現嚴重的國安危機。尤有甚者，藍白不但陷入為反綠而不惜反台的瘋狂情境，以致淪為附和「境外敵對勢力」的「境內敵對勢力」而不自知。期待大罷免潮將親共亂台者逐出國會，並喚醒藍白內部尚有良知人士，出面力挽狂瀾，那才是台灣之幸。

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