自由廣場》校園有威權象徵 本就違背教育意義

◎ 賴彥丞

看到中原大學將「中正樓」改名為「智信樓」，筆者深有所感，幾年前我的母校陽明交大也將「中正堂」更名「大禮堂」，實踐校園轉型正義。

歷經數十年的威權統治，全台各校曾處處矗立威權銅像，及用威權統治者命名的校舍，都對教學現場的正常化構成阻礙。首先，即便不論《促進轉型正義條例》，校園若充斥特定政黨色彩的威權象徵，本身就有牴觸《教育基本法》第六條規定的「教育中立」原則之虞。

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再者，校園威權象徵的存在完全違背教育意義，學校教育最重要的是培養學生成為具有獨立思考、批判能力與民主精神的現代公民，而非過往戒嚴時期的「順民」；但當校內有紀念獨裁者的建物時，無疑是向莘莘學子灌輸個人崇拜、造神運動，不但是反教育的負面示範，與著重「除魅」 （disenchanted）的民主本質更是背道而馳。

此次中原大學改名之舉遭少數人用「學校象徵」、「共同記憶」當作維護威權象徵的理由，但學術機構的代表建物不是紀念優秀學者，而是替專制統治殘害民主的獨裁者「歌功頌德」，難道不覺得荒謬至極嗎？

最後，校內威權象徵對於曾經歷白恐政治迫害的教職員生而言，也是一種持續性的二度傷害，不利於校園和諧乃至社會和解。

學校不該是「黨校」，昔日黨國體制下的威權遺緒，應該徹底從校園消失。

（作者為陽明交大研究生）

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