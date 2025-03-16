晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》校園有威權象徵 本就違背教育意義

2025/03/16 05:30

◎ 賴彥丞

看到中原大學將「中正樓」改名為「智信樓」，筆者深有所感，幾年前我的母校陽明交大也將「中正堂」更名「大禮堂」，實踐校園轉型正義。

歷經數十年的威權統治，全台各校曾處處矗立威權銅像，及用威權統治者命名的校舍，都對教學現場的正常化構成阻礙。首先，即便不論《促進轉型正義條例》，校園若充斥特定政黨色彩的威權象徵，本身就有牴觸《教育基本法》第六條規定的「教育中立」原則之虞。

再者，校園威權象徵的存在完全違背教育意義，學校教育最重要的是培養學生成為具有獨立思考、批判能力與民主精神的現代公民，而非過往戒嚴時期的「順民」；但當校內有紀念獨裁者的建物時，無疑是向莘莘學子灌輸個人崇拜、造神運動，不但是反教育的負面示範，與著重「除魅」 （disenchanted）的民主本質更是背道而馳。

此次中原大學改名之舉遭少數人用「學校象徵」、「共同記憶」當作維護威權象徵的理由，但學術機構的代表建物不是紀念優秀學者，而是替專制統治殘害民主的獨裁者「歌功頌德」，難道不覺得荒謬至極嗎？

最後，校內威權象徵對於曾經歷白恐政治迫害的教職員生而言，也是一種持續性的二度傷害，不利於校園和諧乃至社會和解。

學校不該是「黨校」，昔日黨國體制下的威權遺緒，應該徹底從校園消失。

（作者為陽明交大研究生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書