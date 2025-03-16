自由廣場》紀念野百合35週年 珍惜民主自由

◎ 衛重華

一九九○年三月十六日，來自全台各大學的近六千名學生，齊聚中正紀念堂廣場，一場歷史性的民主運動「野百合學運」由此展開。核心四大訴求是解散國民大會、廢除《動員戡亂時期臨時條款》、推動全面改選、召開國是會議，以終結國民黨威權時期的遺留政治架構。

當時，雖已在一九八七年解嚴，但政治體制仍深受過去「萬年國會」及戒嚴時期政策影響，國民大會代表與中央民意機構的長期不改選，讓政府缺乏真正的民意授權。學生們認為，若要邁向民主化，必須啟動改革。因此，這場以「和平理性」為號召的學運，成為台灣民主發展的重要推手。

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由於野百合學運聲勢迅速擴大，讓時任總統李登輝及國民黨政府必須正面回應。三月廿一日，李總統在總統府會見學生代表，承諾召開國是會議，蒐集各界意見，討論政治改革。同年五月，正式廢除《動員戡亂時期臨時條款》，宣告戒嚴時期的結束，並加速推動國會全面改選與政治民主化。學運的成功，代表著政府願意面對社會壓力，進一步落實政治體制的變革。李登輝後來陸續推動總統直選、國會改選等改革，最終奠定台灣民主政治的基礎。

野百合學運影響深遠，推翻威權體制的殘餘，讓台灣真正邁向一個自由、開放、由人民直接決定未來的民主社會。一九九一年，國民大會全面改選，終結「萬年國會」，確立國會議員定期改選的機制。一九九六年，台灣舉行首次總統直選，李登輝成為首位由全民選出的總統，象徵著台灣民主化的最終成型。此外，學運也讓台灣社會認識到公民運動的重要性，開啟往後公民監督的風氣，影響後來的太陽花學運、反媒體壟斷運動等。從此，台灣人民不再只是被動接受政策，而是積極參與，透過社會運動與民主選舉來影響國家發展方向。

然而，台灣民主仍面臨新的挑戰。近期，立法院內外掀起許多關鍵法案爭議，包括國會改革法案、數位中介法、能源政策變革等，每一項都與台灣未來發展息息相關。

今天，我們回顧野百合學運，不僅是為了紀念，更重要的是提醒：民主不是理所當然的，它需要每一代人持續捍衛與守護。卅五年前，學生們走上街頭，爭取的是公平、透明、具代表性的政治制度；今天，台灣人民同樣必須以理性討論與公民參與，確保我們的民主體制不會因政治鬥爭或短視近利而受損。

珍惜得來不易的民主，是對野百合精神最好的致敬！

（作者為軍人）

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