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自由廣場》中國間諜滲透全球 台灣加入打擊戰

2025/03/16 05:30

◎ 竹木一工

三月十五日，法國國際廣播電台（英文縮寫rfi），三則涉及中共間諜的新聞令人怵目驚心：標題分別是「韓國去年破獲技術外洩案廿七起 涉華案件最多」、「美國共和黨議員推動立法禁止中國公民在美國獲得學生簽證」、「台灣重拳打擊來自中國的各類間諜活動」。

第一則新聞指出，韓國員警廳三月十三發布數據，去年共破獲技術外洩案廿七起，其中涉華案件廿起，約佔四分之三。

第二則新聞指出，美國弗吉尼亞州眾議員賴利．摩爾警告，每年我們允許近卅萬中國公民持學生簽證來美國。實際上是在邀請中共監視我們的軍隊，摩爾指出，中共（CCP）正在利用美國留學簽證計畫，他並舉例五名中國留學生去年被指控監視美軍。

第三則新聞指出，台灣總統強調：北京試圖通過顛覆、滲透、收購媒體，發動媒體戰、心理戰和法律戰，來分裂和征服台灣。去年一年，就有六十四人因間諜案被起訴，是二○二一年的三倍。去年因間諜罪受到起訴的人中，六十六％為軍人，其中四十三％是現役軍人。為因應此一局面，台灣總統提出十七項應對策略，其中包括重建軍事法庭。

另，英國BBC、美國之音、紐約時報、亞洲電台等國際媒體…都曾揭露中國間諜猖獗情況。

由於地緣及兩岸的微妙歷史關係，台灣成為中國間諜的重災區：別有居心的中配們、背骨的傅崐萁們、忘恩負義的馬英九們、投機變節的退將們…各個向中國拋媚眼，無所不用其極地傷害我們國家。正在如火如荼進行的大罷免就是一場「剷除內奸，剿滅中共立委，維護台灣安定永續經營的聖戰」，也是國際剷除中共聖戰的一環，國人應積極參與，凸顯「台灣Can Help」也自救的價值。

（作者從商）

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