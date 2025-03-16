自由廣場》晶片護國神山 G7外長倡「台海和平」

◎ 常遇秋

根據自由時報「G7外長聲明對中強硬未提『一個中國』政策」之報導，G7外長聯合聲明強調維護「台海和平」穩定的重要性，重申反對任何「單方面透過武力」或脅迫「改變現狀」的企圖，這次提到台灣時，甚至「未提及一個中國」政策，這是國際局勢對「台灣漸趨有利」的局面。

聲明未提「一個中國」 有利台灣

中華民國目前共有「十二個邦交國」，邦交國雖少，但是台灣「科技實力」的實質影響力，不容小覷。三月三日，台灣半導體龍頭台積電（TSMC）董事長魏哲家，在白宮會見美國總統川普，兩人共同召開記者會，就是明證。

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《晶片戰爭》作者、美國塔夫茨大學教授米勒（Chris Miller）多次表態，目前國家實力不是只看石油產量，更是看「晶片實力」。台灣在晶片戰爭上，算是強國！

亞太時事雜誌《外交家》（The Diplomat）早就提出，台灣已成為全球領先的晶片製造商，擁有全球最先進的晶片製造能力，生產全球六十％以上的半導體，以及近九十％最先進的晶片，這是台灣的「晶片國防」。

台灣的晶片實力 傲視全球

G7這次外長聲明未提及「一個中國」政策，這代表「不支持」中國宣稱的「台灣海峽內海化」，台灣不能算是中國的一部份；而是支持「台灣海峽國際化」，支持「台灣地位未定論」，或者是「存而不論」，間接默許「台灣就是主權獨立的國家」，而且不與中國衝突。

試想，華府智庫發表報告指出，二○二二年約有價值二．四五兆美元的貨物通過「台灣海峽」運輸，佔全球海上交通的五分之一。

若如中國宣稱的「台灣海峽內海化」，中國封鎖台灣海峽，全球經濟都會受到影響。因為通過「台灣海峽」，就是通過「中國內海」，難道可以不用付費？

只要G7持續支持「台灣海峽國際化」，台灣就是主權獨立的國家；只要台灣的晶片實力傲視全球，「晶片國防」就能保護台灣不被併吞！台灣！加油！

（作者為教育人員）

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