自由共和國》許釗滂／鄉土記憶的拾光旅程

這些照片，不僅是鄉土的象徵，更是時間的見證與歷史的片段，承載著我對家鄉的深情，也見證著一個時代的脈動。（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

鄉土的味道，從未淡去；童年的記憶，歷久彌新。（許釗滂作品）

鄉土的味道，從未淡去；童年的記憶，歷久彌新。（許釗滂作品）

童年的記憶是一扇時光之門，推開它，總能看到那片熟悉的田野與村莊。我自偏鄉而來，成長於一個與自然共生的地方，那裡的生活樸實卻深刻，簡單卻充滿韌性。這些片段早已融入我的血液，成為我攝影創作的靈感泉源。

鄉土產業與人文紀實攝影，對我而言不僅是一種時代形式，更是一種情感的承載。我總能在鏡頭的對焦中，感受到一股親切而真實的情感，那是一種只有親歷過鄉間生活的人才能理解的感動。走進田間小路，或是踏入手工工坊，周圍的一切彷彿在訴說一個個關於堅韌與生命的故事。

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這種情感，特別是對於我們四年級後出生的人來說，格外深刻。我們的童年沒有科技的便捷，也缺乏都市的繁華，但我們擁有與自然共處的純粹時光。那些年，耕田、放牛、採野果，簡單的生活，卻是一種讓人難以忘懷的幸福。如今，這些生活片段早已成為一種歷史，逐漸從現實中消失，然而在我的鏡頭裡，它們得以被定格、被保存。

攝影的魅力，正是在於它可以超越時間。那些捕捉到的瞬間，看似平凡，卻隱藏著歷史的重量與生命的張力。我時常想，三、五十年後，當這些影像重新被翻閱時，它們將不僅僅是畫面，而是一扇通往過去的窗，連接著曾經的生活方式與時代記憶。

攝影不僅是我記錄台灣的方式，更是我與土地對話的橋樑。在每一次快門按下的瞬間，我都感受到一種強烈的使命感，似乎肩負著將過去的故事傳遞給未來的責任。這些照片，不僅是鄉土的象徵，更是時間的見證與歷史的片段，承載著我對家鄉的深情，也見證著一個時代的脈動。

鄉土的味道，從未淡去；童年的記憶，歷久彌新。而我，將繼續透過我的鏡頭，捕捉這片土地上的故事，將它們化為永恆的光影。

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