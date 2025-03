自由共和國》黃清龍／楊西崑提議改國名為「中華民國台灣」始末

外交部曾辦「外交先鋒:楊西崑大使紀念展」,吸引許多人前來參觀,了解楊西崑大使在外交工作的努力與貢獻。(中央社資料照)

黃清龍/信民協會理事長

外交部長林佳龍(見圖)閱讀國史館出版的《楊西崑先生訪談錄》。(外交部提供)

已故外交部次長楊西崑,一九九二年接受國史館訪談的回憶錄,經過卅多年塵封後終於正式出版,讓後人得以一窺這位外交老兵在非洲事務之外,針對中華民國在聯合國的名稱問題,提出改名「中華台灣共和國」的初衷。

關於楊西崑「兩個中國」主張,過去在台灣少人聽聞,直到二○一四年美國國務院解密了「台北五八六九號電文」,揭露時任美國駐台北大使馬康衛(Walter P. McConaughy)與楊西崑的密談內容,這才為人所知。

請繼續往下閱讀...

根據馬康衛發給國務院的電文,楊西崑希望美方幫忙說服蔣中正總統動用緊急權,凍結現行《憲法》,成立新國會,以「中華台灣共和國」的新名稱繼續留在聯合國。馬康衛並提及,早在中華民國被逐出聯合國的前一年冬天,楊西崑就已經向蔣中正總統提出上述建議。

楊西崑不只對馬康衛講,還跟美國駐聯合國大使尤斯特(Charles W. Yost)說過。根據美國國務院解密檔案,有一份一九七○年十月廿六日尤斯特與國府外交資深官員會面的紀錄。尤斯特在報告中提到中華民國駐聯合國副代表鄭寶南、外交部次長楊西崑二人,主動對美方提到仿照德國模式的雙重代表權方案,以解決兩岸在聯合國的會籍問題。

按照尤斯特的說法,這是頭一回聽到台北官員主動提到雙重代表權,尤斯特還要求不要洩漏楊、鄭二人的姓名,以保護他們的安全。但其實早在一九七○年初美國駐日大使館政治官員康寧漢拜會外次楊西崑時,楊氏就談起「中國代表權」問題,並慨嘆中華民國政府高層在這個問題上「極乏想像力」。

以上訊息都來自美國國務解密資料,至於楊西崑本人的說法,則要到二○二四年九月國史館出版「楊西崑訪談錄」後,才第一次公諸於世。

根據訪談錄,楊西崑說他曾經跟老總統談過兩件事,一件是中華民國在聯合國的名稱問題,一件是資遣民意代表的事。但是到最後都不了了之。

關於第一件事,楊西崑提出的理由是:「我們失去大陸,以台灣一隅來代表中國,在安全理事會享有席位,本來就是一件很勉強的事。」國際政治很難忽視中共的存在,所以,聯合國大會一開會,我國的會籍問題就很難處理,且常常因此陷入進退兩難的困境。

在這種情形下,他綜合對我友好的友邦意見後,曾與老總統談過有關中華民國的名稱問題,認為中華民國的名稱,中文不能換,外文可以改為Chinese Republic on Taiwan(CRT) 或Republic of China on Taiwan(RCT),翻成中文都叫做「中華民國台灣」。如此一來,我們就可以與中共並存於聯合國大會中。

但是,老總統半天沒反應,「當時,他並沒有對我發脾氣,照樣對我很友好,但是他就是不接我的話,這樣我也就談不下去了。」葉公超先生也有類似的主張,老總統也沒有回應。

關於第二件事,楊西崑在訪談中說,退出聯合國後,他又向老總統反應,希望他可以考慮把憲法中有關中央民意代表的幾項條文暫時停止,再利用原有的聯合國會費一千萬美金,遣散中央民意代表,然後付諸公民表決,由人民直接選舉,組織新的民意代表機構。如何組織呢?訪談錄中並沒有記載,不過馬康衛一九七一年十一月卅日給國務院的電報則有紀錄:楊西崑建議這個新的民意代表機構,由三分之二台灣人、三分之一外省人組成。

楊西崑說,戴高樂就是利用這種方法帶領法國從第四共和進入第五共和。如此一來,不但能減輕我國的政治負擔,同時,也能使各國對我國的看法為之一新。

楊西崑說,他這些話不僅對老總統說,也對經國先生、嚴家淦前總統、張岳公、黃少老、沈昌煥等人說,但都沒有下文。關鍵在於蔣介石對於美方提出的「雙重代表權」方案(一九七一年四月尼克森派前國務院次卿莫非(Robert Murphy)前往台北見蔣),堅持必須保留中華民國在安理會的席位,才願意考慮。但尼克森認為,這是不可能的事,就把這個方案擱置了。

美國既已無意續推「雙重代表權」方案,蔣介石自然就更不會考慮更改國名問題。這也應驗了馬康衛在電文中對楊西崑提議的評論:這樣的方案低估了實施上的複雜度,以及在內政與外交上的可能結果,並懷疑蔣是否會這樣做。

除了楊西崑和葉公超,雷震在一九七二年向兩蔣提出的十條「救亡圖存獻議」,也建議改國號為「中華台灣民主國」( The Democratic State of China-Taiwan)。

雷震是基於聯合國中國代表權更易後,國際上對一個中國的認知即是中華人民共和國,深恐將使中共藉以取得領有台灣的合法性依據。為了避免此一生存危機,雷震便以獨立於中華人民共和國之外的台灣(中華台灣民主國),作為維持台灣主權國家地位的方策。

值得注意的是,雷震此一主張不僅明白揚棄了中華民國式「一個中國」,更將台灣與中華民國切開,而以中華人民共和國與中華台灣民主國兩個主權國家構成他「兩個中國」主張的具體內容。這跟楊西崑當年的建議一樣,把台灣和PRC徹底切割,連ROC都不用了,都是實質台獨。

楊西崑、雷震的建議雖無結果,但就像國史館館長陳儀深說的,他們作為外省籍政治菁英,在那個時代能提議這種跳脫框架的方案,為國家謀出路,饒富歷史意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法