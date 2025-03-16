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自由共和國》黃清龍／楊西崑提議改國名為「中華民國台灣」始末

2025/03/16 05:30

外交部曾辦「外交先鋒：楊西崑大使紀念展」，吸引許多人前來參觀，了解楊西崑大使在外交工作的努力與貢獻。（中央社資料照）外交部曾辦「外交先鋒：楊西崑大使紀念展」，吸引許多人前來參觀，了解楊西崑大使在外交工作的努力與貢獻。（中央社資料照）

黃清龍／信民協會理事長

外交部長林佳龍（見圖）閱讀國史館出版的《楊西崑先生訪談錄》。（外交部提供）外交部長林佳龍（見圖）閱讀國史館出版的《楊西崑先生訪談錄》。（外交部提供）

已故外交部次長楊西崑，一九九二年接受國史館訪談的回憶錄，經過卅多年塵封後終於正式出版，讓後人得以一窺這位外交老兵在非洲事務之外，針對中華民國在聯合國的名稱問題，提出改名「中華台灣共和國」的初衷。

關於楊西崑「兩個中國」主張，過去在台灣少人聽聞，直到二○一四年美國國務院解密了「台北五八六九號電文」，揭露時任美國駐台北大使馬康衛（Walter P． McConaughy）與楊西崑的密談內容，這才為人所知。

根據馬康衛發給國務院的電文，楊西崑希望美方幫忙說服蔣中正總統動用緊急權，凍結現行《憲法》，成立新國會，以「中華台灣共和國」的新名稱繼續留在聯合國。馬康衛並提及，早在中華民國被逐出聯合國的前一年冬天，楊西崑就已經向蔣中正總統提出上述建議。

楊西崑不只對馬康衛講，還跟美國駐聯合國大使尤斯特（Charles W． Yost）說過。根據美國國務院解密檔案，有一份一九七○年十月廿六日尤斯特與國府外交資深官員會面的紀錄。尤斯特在報告中提到中華民國駐聯合國副代表鄭寶南、外交部次長楊西崑二人，主動對美方提到仿照德國模式的雙重代表權方案，以解決兩岸在聯合國的會籍問題。

按照尤斯特的說法，這是頭一回聽到台北官員主動提到雙重代表權，尤斯特還要求不要洩漏楊、鄭二人的姓名，以保護他們的安全。但其實早在一九七○年初美國駐日大使館政治官員康寧漢拜會外次楊西崑時，楊氏就談起「中國代表權」問題，並慨嘆中華民國政府高層在這個問題上「極乏想像力」。

以上訊息都來自美國國務解密資料，至於楊西崑本人的說法，則要到二○二四年九月國史館出版「楊西崑訪談錄」後，才第一次公諸於世。

根據訪談錄，楊西崑說他曾經跟老總統談過兩件事，一件是中華民國在聯合國的名稱問題，一件是資遣民意代表的事。但是到最後都不了了之。

關於第一件事，楊西崑提出的理由是：「我們失去大陸，以台灣一隅來代表中國，在安全理事會享有席位，本來就是一件很勉強的事。」國際政治很難忽視中共的存在，所以，聯合國大會一開會，我國的會籍問題就很難處理，且常常因此陷入進退兩難的困境。

在這種情形下，他綜合對我友好的友邦意見後，曾與老總統談過有關中華民國的名稱問題，認為中華民國的名稱，中文不能換，外文可以改為Chinese Republic on Taiwan（CRT） 或Republic of China on Taiwan（RCT），翻成中文都叫做「中華民國台灣」。如此一來，我們就可以與中共並存於聯合國大會中。

但是，老總統半天沒反應，「當時，他並沒有對我發脾氣，照樣對我很友好，但是他就是不接我的話，這樣我也就談不下去了。」葉公超先生也有類似的主張，老總統也沒有回應。

關於第二件事，楊西崑在訪談中說，退出聯合國後，他又向老總統反應，希望他可以考慮把憲法中有關中央民意代表的幾項條文暫時停止，再利用原有的聯合國會費一千萬美金，遣散中央民意代表，然後付諸公民表決，由人民直接選舉，組織新的民意代表機構。如何組織呢？訪談錄中並沒有記載，不過馬康衛一九七一年十一月卅日給國務院的電報則有紀錄：楊西崑建議這個新的民意代表機構，由三分之二台灣人、三分之一外省人組成。

楊西崑說，戴高樂就是利用這種方法帶領法國從第四共和進入第五共和。如此一來，不但能減輕我國的政治負擔，同時，也能使各國對我國的看法為之一新。

楊西崑說，他這些話不僅對老總統說，也對經國先生、嚴家淦前總統、張岳公、黃少老、沈昌煥等人說，但都沒有下文。關鍵在於蔣介石對於美方提出的「雙重代表權」方案（一九七一年四月尼克森派前國務院次卿莫非（Robert Murphy）前往台北見蔣），堅持必須保留中華民國在安理會的席位，才願意考慮。但尼克森認為，這是不可能的事，就把這個方案擱置了。

美國既已無意續推「雙重代表權」方案，蔣介石自然就更不會考慮更改國名問題。這也應驗了馬康衛在電文中對楊西崑提議的評論：這樣的方案低估了實施上的複雜度，以及在內政與外交上的可能結果，並懷疑蔣是否會這樣做。

除了楊西崑和葉公超，雷震在一九七二年向兩蔣提出的十條「救亡圖存獻議」，也建議改國號為「中華台灣民主國」（ The Democratic State of China-Taiwan）。

雷震是基於聯合國中國代表權更易後，國際上對一個中國的認知即是中華人民共和國，深恐將使中共藉以取得領有台灣的合法性依據。為了避免此一生存危機，雷震便以獨立於中華人民共和國之外的台灣（中華台灣民主國），作為維持台灣主權國家地位的方策。

值得注意的是，雷震此一主張不僅明白揚棄了中華民國式「一個中國」，更將台灣與中華民國切開，而以中華人民共和國與中華台灣民主國兩個主權國家構成他「兩個中國」主張的具體內容。這跟楊西崑當年的建議一樣，把台灣和PRC徹底切割，連ROC都不用了，都是實質台獨。

楊西崑、雷震的建議雖無結果，但就像國史館館長陳儀深說的，他們作為外省籍政治菁英，在那個時代能提議這種跳脫框架的方案，為國家謀出路，饒富歷史意義。

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