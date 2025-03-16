星期專論》台灣不能指望川普

◎馬明漢（Michael Mazza）

◎馬明漢（Michael Mazza）

美國總統川普（法新社）

在美國總統川普首次執政期間，台灣受益良多。首屆川普政府將對台軍售程序制度化，並且強化了美台雙邊關係。然而，在川普的第二任期，台北恐怕不會如此幸運。鑑於近期的事態發展，台灣必須做好準備，假設在未來四年無法指望美國在外交或軍事上提供保護。

烏克蘭議題 值得警惕的訊號

二次川普政府上任伊始，有跡象顯示情況並非如此。魯比歐（Marco Rubio）被提名為國務卿，瓦爾茲（Mike Waltz）被任命為國家安全顧問，這兩人過去都曾公開表達對台灣的強力支持，一度讓外界期待美國會將台灣的安全列為優先要務。確實，白宮國家安全會議（NSC）不少負責亞洲事務的官員，都是美台關係的堅定支持者。

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毫無疑問，這些官員將會竭盡全力，推動符合美國原則的對台政策，也就是優先確保台灣做為一個民主國家的實質獨立，這個國家不僅對美國的繁榮做出實質貢獻，也攸關美國的安全。然而，他們的努力很可能會遭遇重重阻力。

川普近期在烏克蘭議題上的作為，便是值得警惕的訊號。首先，白宮派遣代表團前往沙烏地阿拉伯，直接與俄羅斯談判如何結束戰爭，卻未邀請烏克蘭參與，展現一種宛如九十年前的落伍國際外交策略。此舉進一步證明，川普總統可能有意將整個世界劃分為不同勢力範圍，讓區域強權—俄羅斯、美國，是的，還有中國—各行其是。

幾乎沒有理由認為，川普不會對亞洲採取類似的作法。如果川普在與北京談判後，決定停止對台軍售或外交支持，甚至試圖施壓台北接受某種兩岸關係解決方案，不僅將徹底背棄《台灣關係法》與「六項保證」，也等於全盤否定美國的「一個中國政策」。一中政策雖然不符合台灣的最大利益，但過去五十年來，確實對台灣的安全與繁榮發揮重要作用。

川普外交 不只基於國家利益

其次，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於白宮橢圓形辦公室的災難性會晤後，我們可以看到一個令人遺憾的事實—美國總統的外交決策並非完全基於國家利益，反而更多是受到個人情緒的驅策。因此，台北無法指望這位美國總統在決定如何與台灣和中國交涉時，能夠冷靜客觀地權衡利弊得失。如果有人在川普耳邊低語，賴清德對美國的支持「不夠感恩」，美台關係就可能會陷入意想不到的危機。

第三，川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會作證時，重申川普的立場，要求台灣將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的十％（約七七○億美元），並表示「我們需要適當地激勵他們」。台灣確實需要增加國防開支，但此一目標完全不切實際。即使台灣願意，每年也無法投入如此龐大的軍費。目前，美國尚未交付的台灣軍購訂單，已經積壓達二二○億美元，而台灣自身的國防工業若要再額外承接數百億美元的訂單，也很快就會超出負荷。這個佔GDP十％的要求，與其說是鼓勵台灣增加國防投資，不如說是一個藉口，讓川普有理由放棄台灣。

此外，柯伯吉還主張，結束烏克蘭戰爭可以讓美國集中心力和資源，應對亞洲的挑戰，這對台灣可能有利。遺憾的是，川普本人從未表達過類似立場。在川普總統明確表態之前，我們最好還是假設，他對亞洲的政策很可能與他對歐洲的政策高度雷同—將中國視為對等強權，而且讓亞洲國家自行處理亞洲的問題，包括台灣。

台灣應與美國友台官員合作

所以，台北應該怎麼做？台灣應該低調地與對台友好的川普政府官員合作，以推動雙方共同關切的優先議題。台灣必須盡快提高國防開支，並與日本、澳洲，以及其他關切台灣未來的國家強化關係。

然而，降低風險並不代表能夠完全排除風險。對台灣而言，當前是危險時刻。在中國的威脅變得更加迫切之際，台北卻無法確保其最重要的夥伴，會在關鍵時刻伸出援手。或許，川普總統確實準備優先應對亞洲的安全挑戰，或許他真的決心確保台灣不會落入中國之手。可是，在當下這個時刻，證據顯示情況並非如此。

（作者馬明漢為2049計畫研究所資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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