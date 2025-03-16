晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》台灣不能指望川普

2025/03/16 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）◎馬明漢（Michael Mazza）

◎馬明漢（Michael Mazza）

美國總統川普（法新社）美國總統川普（法新社）

在美國總統川普首次執政期間，台灣受益良多。首屆川普政府將對台軍售程序制度化，並且強化了美台雙邊關係。然而，在川普的第二任期，台北恐怕不會如此幸運。鑑於近期的事態發展，台灣必須做好準備，假設在未來四年無法指望美國在外交或軍事上提供保護。

烏克蘭議題 值得警惕的訊號

二次川普政府上任伊始，有跡象顯示情況並非如此。魯比歐（Marco Rubio）被提名為國務卿，瓦爾茲（Mike Waltz）被任命為國家安全顧問，這兩人過去都曾公開表達對台灣的強力支持，一度讓外界期待美國會將台灣的安全列為優先要務。確實，白宮國家安全會議（NSC）不少負責亞洲事務的官員，都是美台關係的堅定支持者。

毫無疑問，這些官員將會竭盡全力，推動符合美國原則的對台政策，也就是優先確保台灣做為一個民主國家的實質獨立，這個國家不僅對美國的繁榮做出實質貢獻，也攸關美國的安全。然而，他們的努力很可能會遭遇重重阻力。

川普近期在烏克蘭議題上的作為，便是值得警惕的訊號。首先，白宮派遣代表團前往沙烏地阿拉伯，直接與俄羅斯談判如何結束戰爭，卻未邀請烏克蘭參與，展現一種宛如九十年前的落伍國際外交策略。此舉進一步證明，川普總統可能有意將整個世界劃分為不同勢力範圍，讓區域強權—俄羅斯、美國，是的，還有中國—各行其是。

幾乎沒有理由認為，川普不會對亞洲採取類似的作法。如果川普在與北京談判後，決定停止對台軍售或外交支持，甚至試圖施壓台北接受某種兩岸關係解決方案，不僅將徹底背棄《台灣關係法》與「六項保證」，也等於全盤否定美國的「一個中國政策」。一中政策雖然不符合台灣的最大利益，但過去五十年來，確實對台灣的安全與繁榮發揮重要作用。

川普外交 不只基於國家利益

其次，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於白宮橢圓形辦公室的災難性會晤後，我們可以看到一個令人遺憾的事實—美國總統的外交決策並非完全基於國家利益，反而更多是受到個人情緒的驅策。因此，台北無法指望這位美國總統在決定如何與台灣和中國交涉時，能夠冷靜客觀地權衡利弊得失。如果有人在川普耳邊低語，賴清德對美國的支持「不夠感恩」，美台關係就可能會陷入意想不到的危機。

第三，川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會作證時，重申川普的立場，要求台灣將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的十％（約七七○億美元），並表示「我們需要適當地激勵他們」。台灣確實需要增加國防開支，但此一目標完全不切實際。即使台灣願意，每年也無法投入如此龐大的軍費。目前，美國尚未交付的台灣軍購訂單，已經積壓達二二○億美元，而台灣自身的國防工業若要再額外承接數百億美元的訂單，也很快就會超出負荷。這個佔GDP十％的要求，與其說是鼓勵台灣增加國防投資，不如說是一個藉口，讓川普有理由放棄台灣。

此外，柯伯吉還主張，結束烏克蘭戰爭可以讓美國集中心力和資源，應對亞洲的挑戰，這對台灣可能有利。遺憾的是，川普本人從未表達過類似立場。在川普總統明確表態之前，我們最好還是假設，他對亞洲的政策很可能與他對歐洲的政策高度雷同—將中國視為對等強權，而且讓亞洲國家自行處理亞洲的問題，包括台灣。

台灣應與美國友台官員合作

所以，台北應該怎麼做？台灣應該低調地與對台友好的川普政府官員合作，以推動雙方共同關切的優先議題。台灣必須盡快提高國防開支，並與日本、澳洲，以及其他關切台灣未來的國家強化關係。

然而，降低風險並不代表能夠完全排除風險。對台灣而言，當前是危險時刻。在中國的威脅變得更加迫切之際，台北卻無法確保其最重要的夥伴，會在關鍵時刻伸出援手。或許，川普總統確實準備優先應對亞洲的安全挑戰，或許他真的決心確保台灣不會落入中國之手。可是，在當下這個時刻，證據顯示情況並非如此。

（作者馬明漢為2049計畫研究所資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書