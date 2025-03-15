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自由廣場》美媒關注台灣 如何面對統戰威脅

2025/03/15 05:30

◎ 廖明輝

賴清德總統近日召開國家安全會議，發表談話，提出多項加強國安、反滲透的作法。中國外交部被問到賴清德的發言時，回答說，台灣沒有總統。但美聯社日前報導賴清德總統表示「需要採取更嚴厲措施來應對中國加緊對台灣滲透和間諜活動」時，美聯社就以 「Taiwanese President」稱呼賴總統，顯示美聯社對台灣主權地位的尊重，也反映出國際媒體關注中國對台灣的滲透威脅。

美聯社是美國第一大通訊社，以新聞報導的客觀性著稱。美聯社最早提出 「客觀性法則」，並大力倡導該原則，以確保新聞報導的公正性，美聯社的會員來自不同階層、政黨與地區，使其無法偏袒特定立場，客觀報導成為其唯一選擇。美聯社的影響力深遠，馬克·吐溫形容「給地球各個角落帶來光明的只有兩個：天上的太陽和地上的美聯社」，印度國父聖雄甘地告訴美聯社記者「要是我死了準備進天堂時，我一定會看到你在門口等著訪問我」。生動地說明美聯社在全球新聞界的影響力及公信力。

美聯社報導指出，中國透過各種手段試圖削弱台灣的國家安全，包括間諜活動、對台軍事滲透、資訊戰及心理戰，企圖影響台灣社會對國家認同的認知，並施加壓力促使台灣接受統一。而賴清德總統已列舉五大國安威脅，並針對這些威脅，提出十七項因應策略，展現政府決心，並籲請全民共同警覺暨行動。

隨著美中關係變化及中國政局發展，台灣將面臨更複雜的國安挑戰，尤其美國總統川普可能在四月或六月與習近平會面，使美中台關係的不確定性增加，政府須提前應對，確保在國際局勢變動中，能維護自身安全與主權。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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