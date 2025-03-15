自由廣場》川普炒熱格陵蘭 阻俄中極地聯手

◎ 張孟仁

在加拿大、歐盟對川普的關稅進行反擊之後，於格陵蘭島贏得選舉的中右獨立派，也顯示無意成為美國國旗上的一顆新星，藉由選舉結果對美國說不。執政黨原住民派的得票率退居第三，支持獨立的黨派居第一，要求立即獨立有意願與美國合作的民粹黨派居第二。綜觀結果看似不利川普，唯一旦格陵蘭脫離丹麥，多半會跟美國拉近關係，儘管宗主國丹麥宣稱，格陵蘭若獨立將失去財政援助和政治支持，須承擔嚴重的經濟影響。格陵蘭島脫離丹麥而獨立的道路，可追溯至二○○九年，而目前才真正白熱化。不管格陵蘭島續留丹麥或靠攏美國，對於中俄在北極海的聯手，都能有效遏止。

這個讓人垂涎的國度，蘊藏全球近時十三％的石油資源和卅％的天然氣資源；鉛、金和鋅等關鍵礦物蘊藏量也不惶多讓；稀土也比烏克蘭的頓巴斯重要得多，資源和戰略位置讓川普想買下它。

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格陵蘭的戰略位置重要，將因冰川融化而成為未來的海上貿易路線，能省下高達卅％的成本和航行時間，且冰川融化將帶來尚待勘探的礦藏。另因戰略位置特殊，美國最北端的空軍基地即位於格陵蘭；丹麥在北極前線於一九五三年購買一塊具有戰略的土地並於此處建立圖勒堡壘，與俄羅斯二○一七年由普廷揭幕的三葉草堡壘相對。隔年俄國即推動北海航道之試營，益發依賴北方海路。中國的目標則是開闢一條極地航線，推動「冰上絲綢之路」倡議，將北方海路視為亞歐間的海運戰略新通道意圖分散亞歐間傳統通道的依賴。北京願意讓控制北極地區一半土地的俄羅斯當主要股東，換來對北方海路的常態化營運。準此，看出俄中極地布局早已插旗經營。

川普對格陵蘭的垂涎，喚醒丹麥迅速進行國防軍事投資布局和經濟拉攏；北約秘書長雖不願捲入領土問題，卻也在意中俄在北極地區的動向。轉而將核能能視為乾淨能源、尋找稀土替代的歐盟，可能因該地鈾礦、稀土資源豐富，而尋求與格陵蘭合作。無論如何，炒熱格陵蘭議題將迫使世界放大檢視中俄在北極航線的經營和礦產開採，特別是北京最想染指的稀土與鈾項目。

（作者是輔大義語系系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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