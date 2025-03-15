自由廣場》處刑三年以上十年以下 鼓吹中國武統台灣 可能涉犯外患罪

◎ 李慶義

刑法第一○三條規定︰「通謀外國或其派遣之人，意圖使該國或他國對於中華民國開戰端者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑。」、第一○四條規定︰「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑。」。

鼓吹中國武統台灣，其一，當然有意圖使中國對於我中華民國台灣開戰端的意思，其二，當然也有意圖使我中華民國台灣現所統轄的領域，歸屬於中國的意思。這都是刑法「外患罪」章，所明文規定的重罪，而且只要有這個「意圖」，就構成犯罪，並非要真正實現。

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刑法「外患罪」章的規定，依刑法第一一五條之一︰「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之。」的規定，於地域或對象為中國大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣的人，也有適用。

中國欲武統台灣，是我們的境外敵對勢力，為眾所周知。再者，所謂「通謀」，依最高法院七十三年台上字第二三六四號刑事判例：「意思之聯絡並不限於事前有所謀議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之，且其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。」。其「通謀」的行為，無論是在事前、事中，明示或默示，都可成立。

故鼓吹中國武統台灣，如是受中國相關的統戰機構或其派遣的人的指示，或與之相互呼應，或應允預作內應，可認其相互間有明示或默示的合致者，均可能成立刑法上的外患罪。

（作者是台中高分檢檢察官）

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