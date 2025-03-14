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自由廣場》在不確定的世界中一起建構未來

2025/03/14 05:30

◎ 露珍怡

很高興回到台灣參加由台灣亞洲交流基金會(台亞基金會)主辦的第八屆玉山論壇。去年七月，與基金會合作舉辦「澳台情誼的回顧」新書發表會，這是我任期內澳台關係卓越進展的著作。我也很榮幸被任命為基金會顧問。

台亞基金會在台灣新南向政策下與區域夥伴促進交流合作方面，扮演重要角色。新南向政策自二○一六年推出以來，在深化台灣與東南亞、南亞、澳紐等夥伴連結、加強具體合作方面取得實質進展。這是世界上成長最快的地區之一，也是我們未來的關鍵。

今年會議的主題是《新南向政策+：台灣、印太和新世界》，我們如何在日益不穩定、不確定的世界中，一起建構未來。

世界已經發生重大變化:從 COVID-19 疫情到氣候變遷的影響，再到人工智慧的進步，同時也出現網路不安全與假訊息，各地的社會分裂與不平等加劇。軍事能力不斷提升，威權主義擴張，從俄烏戰爭到中東紛爭，世界的衝突甚於以往。全球經濟、民主自由與和平穩定，都面臨嚴峻挑戰。

面對挑戰，我們必須團結，投資自己的優勢，並與支持基於規則的世界、不希望未來有強權武力來決定的夥伴，共同努力。用賴清德總統的話來說，需要團結合作，以「和平靠實力」的精神來打造更強大的自己，壯大民主自由陣營。

這正是澳洲在做的努力。澳洲是世界二十大經濟體之一，從G20、APEC、Quad 到OECD與東亞峰會等主要組織的積極成員，資源大國，是世界上最開放多元民主社會之一，歡迎所有人，無論文化背景或觀點，透過相互尊重而團結在一起。

澳洲在投資國家實力、關係、區域及規則，在轉型國防力量，例如AUKUS，同時也深化夥伴關係，從《東南亞經濟戰略》到與印尼具有里程碑意義的《國防合作協議》、《諾魯-澳州條約》及《澳州-圖瓦盧法拉皮利聯盟》等。這些投資對區域的穩定、安全與繁榮做出貢獻。

在此，台灣是密切夥伴，是印太地區的領先民主社會，全球經濟不可或缺的成員，為區域與全球繁榮做出貢獻。台灣的民主自由得來不易，值得欽佩，也要被保護。

正如賴總統所說，《民主與自由不僅可以創造機會，更可以帶來韌性、正義、夥伴及安全》。在動盪、不穩定與不確定的新世界中，我們擁有影響力，可以決定如何建構自己的未來，對自己價值觀、貢獻與關係充滿信心，將與夥伴一起合作，促進和平、穩定與繁榮。（作者是澳洲駐台前代表）

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