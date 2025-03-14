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社論》嘴喊民生法案 卻要政府跛行
社論》台灣必須「居危思危」
新聞線上》不支持罷免 對不起國家
社論》中國別肖想「台灣代表權」
社論》認清歷史 團結台灣
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林志潔評評理》恢復軍審適用範圍縮限 一般犯罪仍法院審理
林修民 半導體看天下》台積電到美新設廠 根本沒有掏空台灣的問題
國際先鋒》中國「兩會」觀察：對台政策不變，行動趨於激進
林修民 半導體看天下》請問在野黨是不是計劃 拿台積電製造的晶片轟炸美國？
陳怡伶世界》美國經驗觀察／台灣學術交流 對軟實力外交助益有限
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許美華頻道》我要是魏哲家 一定哭笑不得！
照護線上》主動脈瓣狹窄恐導致猝死！經導管主動脈瓣膜置換術TAVI解析，心臟血管外科醫師圖文懶人包
李忠憲的思考》「荷蘭病」到底是什麼？
名家分享~廖美》以武器換和平
名家分享～張文義》高鐵延伸宜蘭的必要性? 直線鐵路較符實際需求！
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自由廣場》懲治叛國軍人 恢復軍事審判/賴清德收拾馬英九的爛攤子
自由廣場》既言祖國好 武統中配應樂當大當歸/威脅言論自由的言論 不享有言論自由的保障
自由廣場》這怎會是言論自由?/「武統」鼓吹戰爭 鼓動仇恨 鼓勵殺人
自由廣場》保護台灣安全 連根拔起統戰中配
自由廣場》漫畫︰洗人口
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自由廣場》漫畫：收垃圾囉~
2025/03/14 05:30
◎ 黑名
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