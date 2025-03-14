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自由廣場》保護台灣安全 連根拔起統戰中配

2025/03/14 05:30

◎ 黑熊學院

統戰中配亞亞透過社群大肆宣傳統戰言論，經民眾檢舉，在移民署約談後確認亞亞違反「兩岸人民關係條例」，廢止亞亞的依親居留許可，近日將令其出境。

消息一出輿論一片叫好，但中國國民黨立委王鴻薇卻在記者會聲援亞亞，聲稱亞亞的統戰言論應受言論自由保障。無獨有偶，民眾黨不分區名單的中配李貞秀，居然不倫不類，拿猶太人類比中配的處境。兩人論調極其荒謬，何其可笑，根本不值得討論，重點在於，王鴻薇和李貞秀為什麼急著出面胡言亂語？

因為亞亞的事件一旦成為處理通則，影響所及，一整串的統戰中配都將如肉粽串般被連根拔起。早在亞亞之前，社群上就充斥著在台中配積極宣傳「祖國美好」、「兩岸應統一」、「揍一遍小孩就會哭著回家」，或自曝在台開設多家公司、餐廳，大量聘用中國員工；加上有越來越多的滯台中國人，表現出囂張、蠻橫的粗魯行徑，早就讓文化層次不同的台灣社會普遍不滿。這次內政部移民署快速處置，獲得社會輿論高度支持，相信也讓行政機關人員有所底氣，能更積極地處理相關案例。所以亞亞絕對不會是唯一一個，因違反條例被遣送出境的統戰中配。

應限縮中配條例，防堵統戰漏洞

中配因兩岸政治關係，其居留申請、取得身分證之規定都與外配不同而得以適用不同法源，造成獨厚中配，獨享特殊待遇，早就引起詬病。中國國民黨居然還提案，要將中配取得身分證的年限從已屬優待的六年，再縮減為四年。

這個法案一旦通過，將加速中配在台灣洗人口的速度。取得台灣身分證的中配，能投票、可參政，甚至出任政府要員。前述民眾黨中配李貞秀，位居不分區名單第十五名，假如民眾黨落實二年條款，李貞秀必將成為台灣第一個中國立委。菲律賓就發生過，中國籍的地方市長郭華萍，涉嫌有中國間諜背景，在被捕前就緊急潛逃離菲。

截至今年初，在台中配已超過三十六萬人，佔各國籍外配人數六十%，這還不包含先前已取得台灣身分證的中配。在此情況下，若再進一步放寬中配取得台灣身分證的年限，加速中國人口取得台灣公民權的速度，將快速左右台灣的選舉結果，甚至堂而皇之取得民代席次、成為縣市首長。

海外中國人，隨時可成為中共情報員

中國法律明文規定，居住全球各地的中國人，都有義務協助中國的情報工作。《中華人民共和國國家情報法》第七條載明：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」只要被中共認定仍具有中國籍、且尚有家人財產在中國，中國就有手段逼迫就範，要求居住外國的中國人必須遵守上述法律，服從國家的指揮，否則就修理你在中國的家人和財產。

日本已驚覺中國移民人口充斥社會，而積極討論如何防堵中國人取得政治權力。由於民主人權與共產極權的先天互斥，加上中共稱霸世界的野心驅使，導致台灣與中國之間存在著鮮明的敵對關係，在此關係下，當然要以更嚴格條件，防堵中國透過移民滲透台灣。未來修法與執法，都應朝向更加嚴格的方向。

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