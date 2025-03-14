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自由廣場》這怎會是言論自由?/「武統」鼓吹戰爭 鼓動仇恨 鼓勵殺人

2025/03/14 05:30

◎ 衛重華

中國配偶網紅「亞亞在台灣」因公開支持共軍武統台灣，被移民署廢止居留權並限期出境。有少數人質疑台灣是否因其言論內容便剝奪其居留資格，進而影響言論自由。然言論自由並非無限上綱，尤其當言論危及國家安全、社會安定，尤須回歸法律規範，審視是否逾越自由的界限。

根據《兩岸人民關係條例》及《國家安全法》，凡涉及顛覆政權、危害國家安全的言論，皆有法律規範可循。中配亞亞所享有的在台居留權乃是基於特定條件，其言行若違反國家安全或有害社會安定，政府依法廢止其居留資格，確有必要，並無不妥。同樣情形，美國在九一一事件後快速通過《愛國者法案》，針對涉及恐怖主義或危害國家安全的言論與行動加強管制，而這並不影響美國作為民主國家的根本價值，而是為強化國家安全之維護。因此，藉言論自由之名為支持武統的言論辯護，是無視法治社會的基本原則。

言論自由的核心價值在於促進社會討論與思想交流，而非淪為散播敵意、鼓吹戰爭的工具。台灣允許不同政治立場的言論，但言論若是幫敵對勢力背書，甚至鼓吹用武力侵略台灣，就已脫離政治討論範疇，而影響國家安全。這與發抒政治意見不同，因「武統」的本質在「否定台灣的主權」，並以「武力侵犯台灣人民的生命與自由」，這種形同恐怖主義的言論，倘若放任不管，不啻是鼓勵敵對勢力進一步脅迫台灣，當然與言論自由背道而馳。

中配亞亞的發言不僅傷害台灣人民，也傷害在台中配的形象，許多中配來台是盼在此安居樂業，融入社會。亞亞卻公開倡議中共對台動武，陷全體中配於不義，招來周遭的猜疑眼光。既動搖台灣社會對中配的接納與信任，也讓更多無辜中配遭受波及。中配亞亞在台煽動敵意，破壞社會和諧，不符言論自由。

內政部依法廢止亞亞的居留權，並非箝制言論自由，而是基於法律與國安考量的正當防衛，不如此，反而失職。統是言論自由，「武統」卻不是，因它鼓吹戰爭、鼓動仇恨、鼓勵殺人，根本不屬於言論自由範疇！

（作者是軍人）

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