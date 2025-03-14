晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》既言祖國好 武統中配應樂當大當歸/威脅言論自由的言論 不享有言論自由的保障

2025/03/14 05:30

◎ 黃惟冰

中國籍配偶網紅「亞亞在台灣」在網路公然鼓吹「武統」言論，遭移民署以「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，有危害國家安全或社會安定之虞者，撤銷或廢止其依親許可。諷刺的是，最擅長打壓言論自由的中共，其國台辦以言論自由之名，公開聲援這名武統中配。

然而，武統言論可以享有言論自由的保障嗎？試想，中共若發動武統，以武力侵犯台灣，台灣人民不知要蒙受何等生命財產損失，如果贊同武統是言論自由，那等於贊同中共用武力無差別殺害台灣人民，等於是將台灣人視如草芥，將台灣這片土地視為可任意蹂躪的禁臠。這樣的主張，是對台灣最大的威脅與輕蔑，杜絕都來不及了，遑論保障？

和統也好、武統也好，不論中共用何種形式統台，台灣社會都不可能保有今日的言論自由，香港殷鑑，歷歷在目。說穿了，武統言論的最終目標，就是消滅台灣的言論自由，欲消滅言論自由的言論，不是言論自由，沒有受保障的權利。

退一萬步，中國若有那個武統中配說得那麼好，連女兒都刻意叫小名「小當歸」，則她被內政部移民署廢止居留，一定會高高興興回歸祖國生活，重回祖國理應歡天喜地，豈有反彈之理?一些藍營紅統的名嘴，有什麼好同情好聲援的，真奇怪耶！（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書