自由廣場》既言祖國好 武統中配應樂當大當歸/威脅言論自由的言論 不享有言論自由的保障

◎ 黃惟冰

中國籍配偶網紅「亞亞在台灣」在網路公然鼓吹「武統」言論，遭移民署以「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，有危害國家安全或社會安定之虞者，撤銷或廢止其依親許可。諷刺的是，最擅長打壓言論自由的中共，其國台辦以言論自由之名，公開聲援這名武統中配。

然而，武統言論可以享有言論自由的保障嗎？試想，中共若發動武統，以武力侵犯台灣，台灣人民不知要蒙受何等生命財產損失，如果贊同武統是言論自由，那等於贊同中共用武力無差別殺害台灣人民，等於是將台灣人視如草芥，將台灣這片土地視為可任意蹂躪的禁臠。這樣的主張，是對台灣最大的威脅與輕蔑，杜絕都來不及了，遑論保障？

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和統也好、武統也好，不論中共用何種形式統台，台灣社會都不可能保有今日的言論自由，香港殷鑑，歷歷在目。說穿了，武統言論的最終目標，就是消滅台灣的言論自由，欲消滅言論自由的言論，不是言論自由，沒有受保障的權利。

退一萬步，中國若有那個武統中配說得那麼好，連女兒都刻意叫小名「小當歸」，則她被內政部移民署廢止居留，一定會高高興興回歸祖國生活，重回祖國理應歡天喜地，豈有反彈之理?一些藍營紅統的名嘴，有什麼好同情好聲援的，真奇怪耶！（作者從事公共服務業）

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