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自由廣場》懲治叛國軍人 恢復軍事審判/賴清德收拾馬英九的爛攤子

2025/03/14 05:30

◎ 邱世長

當年馬英九和王金平之間展開「馬王政爭」時，馬英九創造了一句名言「沒做壞事何必怕被監聽？ 」，今天可以把原句加倍奉還，「沒做壞事何必怕軍事審判？」

根據《自由時報電子報》「國軍被中共滲透 總統宣布恢復軍法審判、軍法官回第一線」之報導，近來，台灣現退役軍人屢遭中共滲透，甚至收買，這令國人憂心忡忡。

空軍爆出洩密案，雄三飛彈案等，中國竟然知悉，令國人傻眼。就連總統府憲兵二一一營，也疑似遭滲透，元首的安危，陷入危機。

總統賴清德昨天召開國安高層會議，表示將恢復「軍事審判制度」，讓軍法官回到第一線，這是對洩漏軍機的現退役軍人，當頭棒喝！

根據民國一一二年十二月修正的《陸海空軍刑法》第時四條，「意圖破壞國體、，顛覆政府，處十年以上有期徒刑」軍人該戒之！

「陸海空軍軍官士官服役條例」第二十四條，增訂現役、退役軍人如洩漏機密，觸犯國家安全法、國家機密保護法等罪，依照刑責輕重，可不發給終身俸，或是剝奪部分退休俸，藉此嚇阻官兵去違法亂紀，為何成效不彰？值得省思！

台灣軍方為何不能像外國軍隊一樣，軍紀嚴明？主因是二○一三年爆發洪仲丘案，前總統馬英九扛不住二十五萬白衫軍的街頭示威壓力，貿然把「軍事審判權」移交給「一般法院」，種下日後軍紀鬆散的禍根。可以說，馬英九當年種的禍因，如今由賴清德總統收拾爛攤子。

從此之後，將官不像將官，士兵不像士兵，青年從軍如同參加夏令營。

民國一○八年四月修正的《軍事審判法》第八十九條，被告犯罪嫌疑重大，而且無一定之住所或居所者，例如疑犯經常住在大陸，得不經傳喚「逕行拘提」。

《戰國策》：「亡羊而補牢，未為遲也。」台灣的國安陷入危機，軍紀又渙散，若能恢復「軍事審判制度」，未必不是因禍得福！（作者是教育人員）

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