社論》嘴喊民生法案 卻要政府跛行

立法院週三在藍白兩黨聯手下，否決「一一四年度中央政府總預算案」覆議案及「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院長卓榮泰表明將尋求進一步的憲政救濟手段。作為覆議案提出最多次數的行政院長，卓揆是為凸顯在野挾持國會多數，破壞憲政秩序乃至阻礙國家前行等諸多行徑。這次兩項覆議案雖然失敗，也再度向外界呈現，在野嘴稱要在立法院本會期推動民生法案，卻在攸關中央政府推動福國利民政策的最重要兩項民生議案上，被外界形容為「雙重劫財」，一方面巨幅刪凍總預算，另又剝奪中央統籌分配地方興革事項的主要財權。在野言行相悖，可謂假民生、真亂政。

立法院週二與週三的全院委員會，針對這兩項覆議案邀行政院長率閣員報告及備詢。面對大罷免潮的外部壓力，藍委的質詢看似較少張牙舞爪，還詢問閣員是缺多少預算。早知如此，何必當初。藍白胡亂刪凍總預算，民怨沸騰，還要行政部門自己追加補救。卓榮泰說明窒礙難行之處時，除說明政府難以運作，更誇張的是，藍白提案刪減的金額還逾原編預算數，顯示處理過程的荒謬粗糙。行政院統計，七個機關面臨同樣問題，以外交部為例，編列「媒體政策及業務宣導費」一億一一二七萬元，依立院審查報告計算的刪減總數，居然達一億四○八○萬五千元，超出預算數三千萬元。難怪最後立法院送出的總預算案無法列出精確的刪減數額，還反控行政院不給「正確」數字。藍白始作俑者在先，卻還卸責指責他人。

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財劃法的覆議案亦是如此。藍白從中央挖走三千多億元，宣稱挹注地方。但財權下放，事權卻未跟著移轉，導致中央無米可炊，同時藍白主導的分配公式，地方窮縣並未真正受益，反而與其他財政充裕的縣市形成更大落差。嚴重的是，原屬中央分配稅額被剝奪，扣除必要法定支出，用於國防等經費將受影響。外界批評藍白雙重劫財，全面衝擊政府施政，也傷害我們的國家安全。美國川普政府上台後，關注台灣等友盟國家是否願意增加預算提升防衛能力。藍白鎖定國防經費，潛艦、無人機等重要軍備皆遭波及，尤其凍結金額達九百億元，在野立委辯稱並不是刪除。然而，何時能解凍要藍白說了算，甚至許多凍結案還得提至院會議決，中共軍事威脅日益嚴峻，提升國防必須與時間賽跑。不合理的刪除或凍結，將使建軍備戰被延遲，兩岸軍力失衡更惡化。

明明是刪凍總預算、弱化國防的主導者，藍委卻藉由覆議案質詢過程，不斷追問卓榮泰是否同意美方增加國防預算的要求。大砍預算在先，現又問能否應美方要求增加，讓大家見識矛盾嘴臉。川普政府盤整與民主國家交往，關注兩點，一是貿易，一是軍事。在國防支出上，包括日本、南韓皆提高，因應中共愈來愈嚴峻的侵擾威脅。歐盟在面臨俄羅斯擴張的風險，同樣表達將增加國防經費。但藍白刻意要傳達台灣反其道而行的訊息，引來美國友好政要強烈質疑，批評這是「在玩危險遊戲」。從美方角度，在野正傳達台灣恐轉向的政治訊號。在台積電赴美投資一案也是，這是強化台美貿易關係的重大里程，在野卻帶風向稱美國搬走護國神山。一邊讓美國懷疑台灣的防衛決心，另又使國人對川普政府產生疑慮，製造相互不信任感，形同分化台美關係。

監督政府施政，合理刪減預算，是反對黨職責。但藍白以此為由，對總預算刪凍嚴重，修財劃法挖走財源，破壞資源配置及施政內容。這已經妨礙行政權行使，違反行政權與立法權分立制衡。嘴喊民生法案，卻要政府跛行，再反過來指責，政府施政無能。藍白這一年來的亂政，使政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立。此外，藍白常辯解無端被扣紅帽子、中共同路人。不過，攤開其言行，何以對政府相關批評，與中共對台的謾罵，無論時間與內容上，是這般巧合地內外呼應。賴清德總統昨召開國安高層會議，提出整套策略因應中共滲透。而為捍衛台灣民主，人民正展開行使罷免代議士之權。大罷免潮下，部分爭議立委看似暫且「偃旗息鼓」，但從兩項覆議案再度被藍白多數暴力否決後看出，亂政本質未有改變。這正告訴國人，政局撥亂反正，民主常軌運行，必須睜大眼睛緊盯，更重要是，真正落實人民直接民權力量，絕對不能讓大罷免退潮。

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