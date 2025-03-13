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自由廣場》用電比日韓星還兇 住宅電價該漲了

2025/03/13 05:30

◎ 廖惠珠

國際能源價格近年連番上漲，政府多調漲工業部門，而少調漲住宅部門。按理，照顧弱勢是有為政府應承擔的政策，但政府長期照顧住宅部門，也導致台灣住宅用電產生許多光怪陸離現象。

首先，住宅部門用電三○○度以下的單價，居然比廿年前還低，悖離全球電價近年全面走高的趨勢。現行住宅電價，前三段級距（五○○度以下）的單價（二○二四年一.六八～三.○七元）全都低於供電成本（三.九元），第一段 （一.六八元）更不到供電成本的一半，早已悖離二○一七年電業法修法後所訂定的公用售電業電價費率計算公式，「民生基本生活用電採較低電價訂定，第一段級距電價得低於供電成本，第二段級距電價接近供電成本」的原則。

為了引導民眾節能減碳，政府這兩年大力推廣汰舊換新一、二級的節能冰箱、冷氣機。多數民眾樂於享受優惠，但實際住宅部門的用電量卻不減反增，由一一二年五一五億度上升至一一三年五三四億度電。仔細檢視家庭用電情形，發現民眾雖然換購一級節能冰箱、冷氣機（年省五二六與六七○度電），卻因生活水準提高，也增購了儲熱型電熱水器（年耗電約一五○○度）、氣炸鍋、冷凍櫃、按摩浴缸、家庭電影院等，不勝枚舉的新型耗電設備。

低電價反而造成變相鼓勵用電而浪費電力資源，台灣地區二○二二年住宅部門的人均用電量高居二.八八千度，不僅高於中國（一.一三）與馬來西亞（一.一五），也高於位處溫帶需要更多電力提供暖氣的韓國（一.五九）與日本（二.二六），甚至比人均所得遠高於台灣的新加坡（一.四六）還高出許多，台灣住宅部門真的太糟蹋電力資源了。

低電價也不利時間電價的推動，由於電力很難儲存，民眾若於用電尖峰（時間電價高）時，少用電；而在用電離峰（時間電價低）時，多用電，則電力可以更有效率的運用，達到電力公司與民眾雙贏。但台灣民眾因為可輕易享受低廉電價，自然不必多此一舉去申請時間電價方案。

低級距超低電價原本從善意出發，但有些用電戶卻透過分戶手段，把原本一戶的用電量分成二戶，如此則根本不須改變用電行為，就能降低電費支出，不僅失去照顧弱勢的善意，反而增加台電抄表等用戶成本，更無法發揮以價制量、減少用電的效果。

面對氣候變遷，節能減碳是人人須盡的責任。台灣地區低級距電價太低所引發的扭曲現象已太離譜，長久補貼住宅部門的結果，反而使台灣電價大幅偏離市場行情。深盼即將召開之電價審議委員正視此一問題，儘速補起破洞，讓低級距的電價回歸合理價格。筆者同時建議，未來底度費（基本電費）應適度反映每月抄表核算電費等相關成本，以減少台電對無人居住空屋或低電量用戶之補貼。

（作者是淡大經濟系教授）

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