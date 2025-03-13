自由廣場》王毅公然騙記者 稱呼中國台灣省 中共花錢買的

◎ 沈建德

中國外交部長王毅，在中國兩會的記者會當著擁擠人潮，談一九七一年的聯合國大會二七五八號決議，聲稱「北京取得中華民國的代表權」，又說「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，洋洋得意。前者屬實，後者則是中國收買聯合國而得到，第一本聯合國年鑑就足以證明，因一九四七年台灣的主權還在日本的手中，但一九四七年七月一日聯合國年鑑居然記載，中國領土包括台灣。這除了是中國收買聯合國，還會是什麼原因。

只是一九四九年六月廿日這隻馬腳就露出來。蔣介石因兵敗中國而潛入台灣，被盟軍發現，令他及中華民國離境，並收回台灣由聯合國自行托管，蔣介石緊張，是日，電東京代表轉交駐日盟軍總司令麥克阿瑟，哀求麥帥，向他哭訴，麥帥是為了反共，他（蔣）也是反共，既然同是為了反共，讓他暫時借駐台灣，保證中華民國不遷都台灣、不流亡台灣。這個電文，國史館及中國國民黨黨史會主任委員秦孝儀，分別隱藏了一部分，目的在欺騙台灣人，至於承諾不遷都台灣、不流亡台灣，表示蔣介石心知肚明台灣並非中華民國的，開羅宣言並沒有把台灣交給中華民國。

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王毅在上述記者會也抬出台灣重回中國版圖的所謂法律依據，竟稱，開羅宣言有明確規定。但王毅這也是騙人。除了上述蔣介石給麥帥的電文已有承認台灣非屬中華民國之外，關於中國併吞台灣一事，羅斯福、邱吉爾都反對，故開羅會議公報上寫著中國併吞台灣是議題Purpose，而非規定。一九四三年十二月廿四日美國總統羅斯福在「爐邊談話」就說了，他主張由台灣自組政府Self- government。至於英國首相邱吉爾主張日本放棄台灣，則記在國史館的開羅會議日誌原稿第一○三頁，國史館編頁P三七，見國史館檔案史料文物查詢系統，一九五五年二月一日邱吉爾在國會再次否定開羅宣言有台灣交給中華民國之事，證據俯拾即是，王毅只能騙沒腦的記者。

（作者是前中興大學副教授）

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