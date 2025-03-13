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自由廣場》公務員效忠敵國 納稅人不能接受！

2025/03/13 05:30

◎ 葉昱呈

銓敘部日前發函各機關，要求公務員具結未持有中國身分證、定居證、居住證及護照，否則自負法律責任，但曾任職清大副教授的國民黨立委翁曉玲居然表態「拒簽」，引發輿論譁然。

筆者想請教翁曉玲，如果一名中華民國公務員，既向中華民國又向中華人民共和國（敵國）宣示效忠，納稅人豈能接受？這樣的公務員一旦知悉國家機密，他究竟是要「保密」以效忠中華民國？抑或「洩密」以效忠中華人民共和國？

《公務人員任用法施行細則》第三條規定，公務員品德及忠誠之查核，擬任機關應負責切實調查，並通知其填送「服務誓言」及具結確無《公務人員任用法》所定不得任用之情事。至於兼具外國國籍者，依規定應於到職前辦理放棄外國國籍。此外，《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第九條之一亦規定，臺灣民眾在大陸地區設有戶籍或領用中國護照者，喪失在臺灣地區擔任軍職、公職相關權利。換言之，依現行規定，現職公務員不得在中國設籍。

何況，公務員就任「服務誓言」之內容為「余誓以至誠，恪遵憲法與政府法令，以清廉、公正、『忠誠』及行政中立自持…如違誓言，願受最嚴厲處分」。忠誠！忠誠！忠誠！很重要所以要說三遍。中華民國公務員一旦向中國申領身分證、定居證、居住證或護照，就必定須向中華人民共和國宣誓效忠，如此不但違背《公務人員任用法》第四條明定之忠誠義務，且要同時效忠中華民國及欲併吞中華民國的中華人民共和國，精神能不錯亂？

因此，政府要求現職公務員具結未在中國設籍及申領上述證件，避免形成雙重身分，衍生權利義務重疊或衝突，完全合法合規，也是全體公務員均應遵守的義務。翁曉玲身為法律學者且曾任國立大學副教授，卻表態拒簽未領中國身分證切結書，是何居心？豈能為反對而反對？豈能只為了反對民進黨政府而罔顧國家安全！

（作者是公務員）

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