自由廣場》美國下架抖音 台灣制裁武統中配

◎ 莊宇森

中配女子劉振亞創立名為「亞亞在台灣」的影音平台頻道，竟在該頻道公然宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，甚至揚言「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」影片等武統言論，遭台灣公民（據悉是八炯）檢舉告發，內政部移民署依法調查並會商相關機關後，依法廢止劉女在台依親居留的許可，且五年不許可劉女再申請依親居留，大快人心！

言論自由在不少民主國家被視為第一權利，但天賦人權須賴法律保護，天賦人權若受衝擊，言論自由也就失其附麗。所以，各國憲法及國際公約在強調保障言論自由時，也會加入些許限制，一旦言論對憲政制秩序構成「明顯而即刻的危險」，言論自由即不獲保障。由此可知，言論自由是憲制秩序的一部分，絕對不能凌駕國家安全！故當劉女的言論對憲政制秩序構成「明顯而即刻的危險」時，其言論自由即不獲保障。

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觀諸美國新近的案例，美國最高法院在今年一月十七日對中國視頻分享平台TikTok案件，作出全美下架TikTok應用軟體的裁判。美國最高法院的九名大法官一致認為，TikTok與中國政府的關係所構成對美國的國家安全風險，確實大於TikTok一．七億用戶的言論自由。以此為鑒，當劉女「個人」的言論對台灣的國家安全所產生的風險，大於劉女「個人」的言論自由時，自應以台灣國家安全為重！固不待言。

（作者是公會法律顧問）

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