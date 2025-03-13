自由廣場》赤裸裸侵入台灣各領域 中國極端勢力 滲透干預台灣工會

◎ 史里

週刊揭露兩起滲透案，一是中國籍配偶滲透華碩工會，甚至以《反分裂法》指控華碩執行長，二是退役飛官洩漏雄三飛彈與反制擾台計畫。這顯示中國不但滲透軍事體系，更已將黑手伸進企業，形成雙軸滲透，對台灣產業暨國安機密構成實質危害。

類似情節倘若發生在台積電（TSMC）影響將更為嚴重，台積電的先進製程技術攸關全球競爭力，若遭中國極端份子滲透進而操控，恐導致技術外流、決策受控、供應鏈安全受威脅。中國過去透過挖角工程師獲取技術，如今若改變策略，從內部影響企業決策，將削弱台灣企業的自主權，並加劇地緣政治風險。

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這不只是單純的間諜行為，而是中國的「銳實力」與「灰色戰爭」，前者透過資訊操控、經濟滲透、輿論戰，影響台灣社會，後者利用法律、商業與社會運作的漏洞，在非戰爭狀態下達成戰略目的。這次華碩工會事件，正是利用中國法律為武器對台灣工會進行政治滲透的典型案例，顯示它不只是要「統戰」，更是要「不花錢拿下台灣」。

過去中國已多次運用這類手段，如NBA事件、新疆棉風波，迫使企業選邊站，現在這套模式也正逐步套用在台灣的企業與產業鏈上。若台積電遭受類似滲透，可能被迫配合中國政策，甚至影響台灣整體科技競爭力，這將遠比軍事威脅來得致命。

針對中配藉中國法律介入台灣企業內部的問題，台灣企業必須強化機密管理與背景審查，建立內部舉報機制，防範滲透風險，而政府則應制定企業防滲透法規，如參考美國《外國代理人登記法》（FARA），加強審查中國關聯背景人員，並深化國際技術合作，減少對中國依賴，並與企業界保持密切連繫，強化保防暨通報措施。

中國滲透無孔不入，從軍方、媒體到企業，已滲透台灣各個領域。這不只是滲透，而是「溫水煮青蛙」，一步步讓台灣失去防禦能力，直到無法反抗為止，除了政府要全力反制之外，台灣人民尤須提高警覺，以免遭認知作戰的毒手。

（作者為台南市市民）

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