新聞線上》不支持罷免 對不起國家

罷免連署站。（資料照）

記者陳杉榮

公民團體發起的大罷免國民黨立委運動，據說國民黨陣營及其盟友要強烈反制，但現階段通過第一階段的初賽戰績是「三十四比○」，這場台灣人民自救運動傳達的訊號無比清晰，就是台灣的立法院要台灣人自己救。民進黨目前除了立院黨團總召柯建銘堅定推進大罷免之外，「好官」猶然置身事外。而反制方的藍營派出「死人連署」的「幽靈選手」出賽，戰績竟還掛零，朱立倫主席難道不覺得無地自容！

大罷免運動是對國民黨立委在國會胡作非為的強烈抵制，參與公民團體連署者，不僅有傳統綠營的支持者，以及立場鮮明的台獨鐵粉，更多是藍營的第二代第三代，以及本來對政治冷漠的中間選民。眼見台灣的民主發展，受到藍白兩黨的拆解破壞，若再不出聲，不分族群不分省籍不分階級的台灣人數十年來所營造安居樂業的環境，可能化為烏有，再不站出來，立法院就將被國民黨的「病毒」擊倒吞噬。

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傅崐萁帶隊的國民黨團，一年來在黃國昌的應援下，透過「國會擴權法案」和「憲法訴訟法」，摧毀權力分立制度，利用「財劃法」和「總預算案」，裂解中央財政大權，圖的就是不讓中華民國中央政府有錢辦好事。國會擴權法案已經被憲法法庭判決違憲，藍白以封殺大法官人事案作為報復。行政院也透過憲政救濟方式，分別就國會擴權法案、憲訴法、選罷法、總預算案和財劃法，提出覆議案。但不管理由再充分、說理再清楚，傅崐萁和黃國昌就是要在台灣扯後腿。

藍白兩黨訴諸議會暴力多數，傷害台灣民主，選民要收回權力，只有罷免一途。第一階段三十四比○，並非最後成績，後續第二階段連署和第三階段罷免投票，路更艱困。有人認為逼使朱立倫提出「倒閣」，促成國會重新選舉是一條路，但變數太多，第一個反對的就是民眾黨團，一旦提出倒閣，民眾黨八席立委馬上失業，黃國昌無法在國會繼續咆哮官員，這種自我毀滅的活他不會幹。民進黨要不要支持倒閣？情勢變來變去，也很難說，罷免這條路一定要一直走下去。

看到行政院所提總預算案和財劃法覆議案昨天又被藍白否決，對國民黨還有一丁點期待的人，請死了這條心！行政院對總預算案提出多項窒礙難行的理由，對財劃法也多所說明，但無異對牛彈琴，傅崐萁從不悔過，黃國昌一樣。財劃法要拿走中央政府三七五三億元，未來問題吵不完，國家天天亂，這不就是中共所樂見的局面。大罷免第二階段的連署要繼續加溫，身為台灣人，不支持罷免，對不起國家。

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