社論》台灣必須「居危思危」

國際秩序，越來越多不確定性，這也意味我們的國防安全，增加了台海以外的風險。常言道要「居安思危」，何況台灣已至「居危思危」的地步了。圖為空軍愛國者防空飛彈。（資料照）

三十四名立委面臨罷免浪潮，國民黨為了反制有意另闢公投戰場，「反廢死」、「反空污」、「恢復部分國定假日」、「反台積電出走」等都被提及。朱立倫則稱，有共識的是「反廢死」。多年來，「反廢死」幾乎成了國民黨的自動提款機。此一現象顯示，這個議題確實存有社會爭議，不是人權兩個字所能解釋清楚。假使該黨要推動公投反制大罷免，民團、民進黨也不能束手就擒。有鑑於藍白刪減、凍結國防預算，連美國政府、國會也有所疑慮，何不將計就計提出公投案，例如「有效因應中國武力脅迫台灣，逐年增加國防預算至不低於三％」，既讓全民公決，也對外宣示台灣人民自我防衛的決心！

二月底，在白宮舉行內閣會議回答記者提問：美國是否會採取行動阻止中國武力控制台灣？川普重申：「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地。」本月三日，川普在白宮與魏哲家共同宣布，台積電將在美國加碼投資一千億美元，當時又回答記者：若中國侵略台灣「將是場災難」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。對於中國武力犯台，拜登多次明講：美軍將出兵協防台灣。川普上任一個多月來，予人回到戰略模糊之感。但魯比歐並不含糊：如果凌晨兩點他被叫醒，中國現在正在侵犯台灣，美國已經做出承諾，就是防止此類事情發生，並做出回應，而這些承諾將會得到履行。可見，模糊的是措辭，行動並不模糊。與此同時，川普政府普遍期待盟友，提高自我防衛的國防預算。針對台灣，柯伯吉在參議院軍事委員會的人事聽證會上表示，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的十％。他還提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

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美方「深感不安」，藍白兩道卻我行我素。有謂：我國整體國家安全需求，是由我們專業的國防單位各軍種去評估需求，不是隨便一個境外人士就可以說我們必須要怎麼做。有謂：國防預算應該審慎規劃，避免無止境盲目的軍備競賽，可能影響台灣財政穩定與民生發展，政府應在安全與經濟發展間取得平衡。有謂：幫忙看緊荷包是天職，指責民進黨為權力鬥爭告洋狀抹黑國民黨。有謂：這是台灣國內的事情，有勞外界幫忙嗎？這是不是干涉中華民國內政？凡此，叫做什麼？不就是「心安理得幫中國弱化台灣國防」，「幫賴政府得罪最可靠的朋友」！中國公布的二○二五國防預算，不包括隱藏版便高達一兆七八四六．六五億人民幣（約八兆新台幣），藍白卻以刪減、凍結國防預算為樂。他們是中國「解放台灣」的陣頭嗎？「通匪」，「投共」，「走狗」，有冤枉他們嗎？

國防安全，攸關每個人的生命、財產，稍有公民意識，皆知非同小可。「投共（之所好）者」深知，不能正面挑戰，故而出之以「軍備競賽排擠民生預算」、「挑釁中國危害台海和平」等冠冕說辭。去年度五二八三億元的超徵稅收，國民黨提「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」於院會一讀付委，計畫普發現金一萬元。美其名讓全體國民共享，骨子裏就是不讓政府還債，尤其是用在強化國防用途。它的用心，也無異於令中央財政大量流往地方，讓在野黨執政縣市收買選民，而中央捉襟見肘施政受制，各種「抗中預算」失去著落。乃至，有人不認為共機擾台是威脅，反稱都是身為執政黨的民進黨大內宣。對共機共艦視若無睹，視之為民進黨的洗腦宣傳，最當提出抗議的，應該是「解放軍弟兄們」吧，因為他們全力武嚇台灣，卻被貶為毫無威脅力道！

後冷戰，歷史的終結。全球化，世界是平的。如此樂觀前景，早已被新冠疫情、烏俄戰爭、以哈衝突所驅除。在川普拆解烏俄戰爭之際，普廷仍恐嚇警告西方，俄羅斯與北約之間的對抗，意味著地球距離第三次世界大戰僅一步之遙。而川普調停烏俄和平，似從改善美俄關係的戰略高度出發，反使普廷的停火條件節節上升。馬克宏表示，歐洲的未來不必由美國或俄羅斯決定，自己即掌握核武器使用權。面對美國戰略轉移至印太，中國宣稱已經做好準備與美國打「任何類型」的戰爭。國際秩序，越來越多不確定性，這也意味我們的國防安全，增加了台海以外的風險。一旦進入多事之秋，每個國家各人顧性命，再好的盟友也不可能比我們自己更在乎台灣的安全。常言道要「居安思危」，何況台灣已至「居危思危」的地步了。

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