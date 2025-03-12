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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚為守護台灣！為守護民主！

2025/03/12 05:30

◎ 李敏勇

大罷免進入第二階段，罷藍卅四、罷綠○，呈現自發性的公民團體氣勢輾壓中國國民黨。國民黨硬扑公民團體是民進黨，嚴重違背事實。這反映出國民黨在立院毀憲亂政，引發年輕公民挺身反制且獲社會支持。

國民黨的選舉文化是從作票、騙票、買票起家，所謂「選舉無師父，用錢買就有」道盡其中玄妙。反觀民進黨，從黨外時代，選舉人得到民眾掖助，群眾在選舉造勢活動中踴躍捐錢贊助。台灣的民主是這樣一步一步走過來，這也是兩黨不同之處。

民進黨從無到有，國民黨從有到無，不同趨勢走向，原因出在國民黨以反共為藉口搞戒嚴專制壓廹台灣，民進黨推動民主改革重建台灣。一是台灣黨、一是中國黨。解嚴民主化後，容留國民黨，但它並未自我定位為台灣的政黨，反而從反共逆反成親中聯共，以立委席次些微多數，其實總得票數仍少於民進黨，加上民眾黨不分區而形成的過半，大肆毀憲亂政，形同附庸中國，危害台灣的國家發展。

發起、推動罷免國民黨立委的力量來自公民團體，是黨外而非民進黨人，大多是並非熱衷政治的年輕人，有些甚至出身支持國民黨家庭的新世代。出於守護民主台灣的心，形成年輕公民社會的大覺醒現象，比民進黨更前進地挺身而出，以憲法賦予的罷免權行使守護國家的權利。民進黨的介入已屬後續呼應，也是正當作為。

「倒閣」相對於「解散國會」是法定的政治攻防設計，是為政權的順利行使；而「罷免」是相對於「選舉」的公民權力行使。國民黨不敢提「倒閣」，卻污名化「罷免」。卅四︰○意味著什麼？公民力量行使罷免中國國民黨立委，氣勢如虹；中國國民黨號稱青年軍的黨人連署作業抄名單，合計近千位亡身者而掛零，不成樣子。優劣之差，天壤之別。

公民社會的年輕人更發揮創意，卅四名中國國民黨立委罷免，進入第二階段，一句「罷免○○○就是罷免傳崐萁」一體適用，反映罪魁禍首，每一罷免對象的指涉口號創意十足。引用戒嚴時期「反共剿匪」的口號，強而有力，一針見血，極具諷刺。國民黨稱是民進黨發動罷免，刻意混淆視聽，未察自己已是全民公敵，是為自己掘墓。大罷免是反映青年覺醒，形成守護台灣，守護民主的社會運動。

（作者是詩人）

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