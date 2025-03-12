自由廣場》罷免傅崐萁們，終結共產滲透！

◎ 潘威佑

台灣在走向自由民主過程中曾歷經艱辛，但我們也用選票證明了人民的力量。如今台灣民主制度卻遭投共政客利用，成為中國滲透的工具。傅崐萁與藍白立委不但未捍衛台灣，反而充當中共的特洛伊木馬，藉「九二共識」、「兩岸交流」削弱主權與民主價值。因此這次罷免不只是針對傅崐萁，更是對所有親共政客的警告，展現台灣公民的民主素養與愛國決心。罷免是公民權利的實踐，也是憲法賦予對抗極權的最佳武器！

二○一八年中國修改憲法，強行將台灣納入版圖，二○一九年習近平更稱「九二共識」等同「一個中國」，企圖抹滅中華民國。然而國民黨與藍白立委對此噤聲，赴中時甚至不敢提「中華民國」。同時共產黨透過台灣內部親共勢力癱瘓國家預算，杯葛大法官人選，削弱憲法對台灣的保障。傅崐萁更帶立委訪中，對中共卑躬屈膝，卻在台灣隱瞞真相、護航中國立場。

請繼續往下閱讀...

藍白勢力以「兩岸交流」為名，實則縱容中共對台灣的軍事威脅。共機共艦頻頻擾台，國民黨仍積極赴中，推動親共政策。國民黨早已背離反共精神，假藉「中華民國」之名行親共之實，但台灣人民不再受騙。民主不能向極權妥協，這場罷免行動，就是我們抵抗中國滲透、終結國民黨投降主義的關鍵時刻！

傅崐萁作為藍白投共勢力的代表，長期欺騙選民，破壞民主價值，如今是他付出代價的時刻，這次罷免是對台灣公民的空前考驗，當中國利用親共勢力顛覆台灣，國民黨與中共勾結削弱中華民國時，台灣公民必須站出來，罷免傅崐萁們，用選票終結投共政客的騙局，讓世界看見決心，並向未來世代的承諾︰台灣絕不向極權低頭，且有全民挺身守護台灣的民主及主權！

（作者為台灣國家聯盟決策委員、台灣教師聯盟理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法