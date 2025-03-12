晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚信任台積電團隊 各種謬論可休矣

2025/03/12 05:30

台積電四年內擬在美國投資一千億美元建設三個晶圓廠，兩個先進封測廠，一個研發中心，台灣內部居然各種認知作戰趁勢而起，泡製「美積電」、掏空台灣、疑美論。其實自川普上台以來，台積電將如何因應新形勢，我深信台積電團隊會有最佳的選擇，因為最了解台積電的，就是台積電的團隊。雖然也有旁觀者清的時候，但旁觀者須是半導體的內行專家，絕非政客，當然更不是那些要把台積電賣給共產黨未遂而藉機報復者。

台積電市值接近一兆美元，一千億只是一成多，加上原先兩座廠的六百五十億，也不到兩成。台積電的產品主要供應美國及美國在全球各地的生產線，這些生產線目前也正在遷回美國，所以這個數字川普也表示滿意。台積電二○二四年全年營收二兆八九四三元台幣，也是接近一千億美元，每年成長百分之幾十，派發股息與壯大市值。目前在美國興建的兩座廠房費用，對台積電的營收並沒有造成多大影響，反而就要做出貢獻，因產能已經滿載了。至於台灣新建廠房，也不會停止，因未來產能也滿載，怎麼會掏空台灣？台積電若變成美積電，台積電股價向美國科技大企業的本益比看齊，猜猜股東會痛哭還是歡呼？

至於擬建的研發中心，並不是新製程的研發中心，就算在台灣、美國有兩個新製程的研發中心，但在同時投入建廠時，台灣的必然比美國的更快速，所以這有什麼好憂慮？不過是為了蠱惑人心而已。

台灣的賣國大賊馬英九認為這是台灣的國安危機，更是無稽之談。從印太戰略角度，這是美國再強大的必然，也是中國要面對的國安危機，以此來理解馬英九就不會錯。川普所營造的美國再偉大，其實還有一個缺口，就是美國人民必須有「準戰爭」心態來對付中共的威脅，美國的所有潛力才能完全發揮。就如美國當年原本不想捲入二戰，直到日軍偷襲珍珠港後，美國才全民動員，生產線大開發，日夜開工。延續到戰後，美國才成為一國獨大的強國。

一九五○年代有多少國家接受美援？若非美國市場的開放，豈會有「四小龍」還有那尾紅龍？台灣是依靠外貿的國家，包括這幾年美中貿易戰開打以來，台灣對美國的出口，月月有增無減，台灣佔盡便宜，自稱「親美」的國民黨卻傾全力製造「疑美論」，還想將增加的稅收派發出去，以收買民心攬作其「功勞」，真是無恥之尤。

美國管制晶片輸中，台積電接單時須詳查客戶背景，新加坡逮了三名華人（一個中國人，兩個當地人），懷疑他們是幫中共下單買台積電晶片的白手套。而台積電與美國當地職工的文化鴻溝也要盡量弭平，美國工會也不宜太強勢。

至於前英特爾執行長季基辛格說台積電投資一千億還不夠，應該要再加百分百關稅，但美國媒體點出，川普對基辛格是「不屑一顧」。反觀川普卻禮遇魏哲家，在白宮與魏一起開記者會，兩人份量輕重，由此可見。

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書