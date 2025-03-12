自由廣場》﹙林保華專欄﹚信任台積電團隊 各種謬論可休矣

台積電四年內擬在美國投資一千億美元建設三個晶圓廠，兩個先進封測廠，一個研發中心，台灣內部居然各種認知作戰趁勢而起，泡製「美積電」、掏空台灣、疑美論。其實自川普上台以來，台積電將如何因應新形勢，我深信台積電團隊會有最佳的選擇，因為最了解台積電的，就是台積電的團隊。雖然也有旁觀者清的時候，但旁觀者須是半導體的內行專家，絕非政客，當然更不是那些要把台積電賣給共產黨未遂而藉機報復者。

台積電市值接近一兆美元，一千億只是一成多，加上原先兩座廠的六百五十億，也不到兩成。台積電的產品主要供應美國及美國在全球各地的生產線，這些生產線目前也正在遷回美國，所以這個數字川普也表示滿意。台積電二○二四年全年營收二兆八九四三元台幣，也是接近一千億美元，每年成長百分之幾十，派發股息與壯大市值。目前在美國興建的兩座廠房費用，對台積電的營收並沒有造成多大影響，反而就要做出貢獻，因產能已經滿載了。至於台灣新建廠房，也不會停止，因未來產能也滿載，怎麼會掏空台灣？台積電若變成美積電，台積電股價向美國科技大企業的本益比看齊，猜猜股東會痛哭還是歡呼？

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至於擬建的研發中心，並不是新製程的研發中心，就算在台灣、美國有兩個新製程的研發中心，但在同時投入建廠時，台灣的必然比美國的更快速，所以這有什麼好憂慮？不過是為了蠱惑人心而已。

台灣的賣國大賊馬英九認為這是台灣的國安危機，更是無稽之談。從印太戰略角度，這是美國再強大的必然，也是中國要面對的國安危機，以此來理解馬英九就不會錯。川普所營造的美國再偉大，其實還有一個缺口，就是美國人民必須有「準戰爭」心態來對付中共的威脅，美國的所有潛力才能完全發揮。就如美國當年原本不想捲入二戰，直到日軍偷襲珍珠港後，美國才全民動員，生產線大開發，日夜開工。延續到戰後，美國才成為一國獨大的強國。

一九五○年代有多少國家接受美援？若非美國市場的開放，豈會有「四小龍」還有那尾紅龍？台灣是依靠外貿的國家，包括這幾年美中貿易戰開打以來，台灣對美國的出口，月月有增無減，台灣佔盡便宜，自稱「親美」的國民黨卻傾全力製造「疑美論」，還想將增加的稅收派發出去，以收買民心攬作其「功勞」，真是無恥之尤。

美國管制晶片輸中，台積電接單時須詳查客戶背景，新加坡逮了三名華人（一個中國人，兩個當地人），懷疑他們是幫中共下單買台積電晶片的白手套。而台積電與美國當地職工的文化鴻溝也要盡量弭平，美國工會也不宜太強勢。

至於前英特爾執行長季基辛格說台積電投資一千億還不夠，應該要再加百分百關稅，但美國媒體點出，川普對基辛格是「不屑一顧」。反觀川普卻禮遇魏哲家，在白宮與魏一起開記者會，兩人份量輕重，由此可見。

（作者林保華為資深時事評論員）

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