自由廣場》誰在狠心消費柯爸爸?

◎ 李欣芬

因貪污案被羈押的柯文哲，一再受到司法禮遇，且得寸進尺地攫奪特權，先是藉著討論「治喪事宜」為由，申請解除了禁見通信；接著在三月十日柯爸柯承發的告別式，一如柯家人所謀劃，柯文哲參加了家祭與公祭，並且由三十分鐘拖延至八十三分鐘！

柯文哲奔喪全程，非但沒有戴上腳鐐手銬的戒具，而且還可以拿麥克風宣讀他自己寫的祭文，最不可思議的是，柯文哲讀祭文時，居然藉著祭告亡父的機會用力抨擊司法，透過麥克風說「去年八月司法羅織罪名」；柯文哲離開殯儀館時，其妻陳珮琪竟然不忌公祭場合，高喊「政治干預司法、司法迫害人權」，夫妻表演過火，真是驚嚇破表！

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之前，柯媽錄影拜託賴總統讓在押的柯文哲能離開看守所參加柯爸的告別式，如今柯文哲得償所願，但柯家是如何回應賴清德的？外界看到總統賴清德明明送了花籃弔唁，柯家人卻刻意把它撤下來，不讓外界看到賴總統對喪家的善意，從而營造迫害形象，柯家充滿了政治算計！而據傳總統府原本要派代表到場致意，卻遭柯家以「國家大事為重，不需要特地來」而婉拒。此外，台灣人若遭逢祖父母過世，身為孫子都會儘快趕回家奔喪，並且要在家中守頭七，但身為長孫的柯傅堯卻直到出殯前夕才返家，不懂得人情義理，足見柯家的家庭教育失敗！

這家人的行徑真是搞得天怒人怨，明明是柯文哲作奸犯科、貪婪無恥，若稍有羞恥心就應低調收斂自省，但柯家卻總是大肆宣揚，唯恐天下不知！甚至還利用柯爸的告別式趁機汙衊、抹黑政府和司法，真不知是要危害國家社會至何時才罷休？堪稱厚顏無恥的犯罪家族，台灣之恥！

（作者為台灣教授協會會員）

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