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自由廣場》《財劃法》應再提修法

2025/03/12 05:30

◎ 蘇緯政

《財政收支劃分法》（簡稱《財劃法》）關乎中央與地方政府財政資源的重分配，行政院認為「窒礙難行」，遂移請立法院覆議。由於在野黨在國會中佔多數，覆議案在今（12）日的表決中極可能遭到否決。若覆議案遭否決，行政院與執政黨仍應積極推動補救措施，以免此次修法對中央財政及國家發展造成不可逆的影響。

去年十一月廿日，在朝野激烈衝突下，立法院強行通過《財劃法》修正案。但此次修法程序不夠周延，且生效日期未明確訂定。且中央與地方未經充分討論，就大幅釋出三七五三億元的中央財源，未能審慎評估︰財政權責、地方財政紀律、財政資源分配不均，以及統籌分配稅款與補助款制度可能產生的影響。這可能導致地方政府的各項補助資源縮減，且對產業發展、國防安全及社會福利等領域造成重大衝擊。

一旦覆議案遭否決，行政院應即向憲法法庭「聲請釋憲」並聲請「暫時處分」，以展現政府嚴正立場。再者，行政院應針對本次修法的爭議之處，儘速提出行政院版修正案，民進黨亦可提出黨團版本。行政院團隊及執政黨應廣納各界意見，加強社會溝通，以清晰、簡要、淺顯易懂的論述，向國人具體說明其主張，爭取更多民意支持，為新修正案推動奠定基礎。

筆者建議，應檢討《地方制度法》及《地方稅法通則》，並要求地方政府承擔應有的責任，防範因財源增加而導致開源誘因降低，甚或出現不經濟支出、非法定社福補助恣意加碼、閒置蚊子館、支出浮濫等財政紀律惡化情形。同時，應適度下放事權，提升自治能力，強化公共服務品質。此外，可善用共分稅機制，參酌德國制度，讓財政較充裕的地方支援財政較弱的地區。未來亦應檢討並改善「計畫型補助款」制度，如：提高補助資訊透明度、建立更公正客觀的審查機制、落實補助計畫執行成效的監督與管考等。

懇盼各政黨放下歧見、理性溝通、審慎修法，共同研議兼顧財權與事權調整、維持中央財政韌性、促進地方財政自主與發展的《財劃法》，以確保台灣的財政穩健與永續發展。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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